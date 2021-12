تراند اليوم : حفلات راس السنه .. حفلات راس السنه 2022 في مصر والأردن والامارات والعراق ولبنان وسوريا

يحي عدد من المطربين والفنانين العرب الليلة حفلات راس السنه 2022 في فنادق ومناطق مفتوحة،ويهل علينا راس السنة الميلادية، استعدادات مصر كغيرها من الدول للاحتفال بقدوم العام الجديد، وكبار نجوم الفن والغناء يستعدون لإحياء تلك المناسبة السعيدة، وذلك من خلال اقامة الحفلات الغنائية في المنتجعات السياحية والساحلية في معظم انحاء الجمهورية، تتمتع مصر برواج سياحي كبير، ويقتادها للقمة في مختلف انحاء دول العالم لكي يتمتعوا بالحفلات الغنائية التي تقام على ارض مصر، وبالغم من ازمة فايروس كورونا قام بعض الفنانين المعروفين بتحدي تلك الازمة لإحياء حفلاتهم ضمن تشديد الاجراءات لكي يستمتعوا بليلة راس السنة الميلادية المميزة، ومصر لم تصدر اي قرار بشأن الغاء الحفلات المقرر انشاءها ولكن شددت على الاجراءات الاحترازية لتجنب عدوى فيروس كورونا. والاستمتاع بليلة راس السنة الميلادية بأمان.

جدول حفلات راس السنة 2022في مصر

تم اعلان مصر عن نيتها اقامة حفلات راس السنة الميلادية الجديدة 2022، ضمن اجراءات مشددة للاستمتاع بليلة راس السنة الميلادية دون اي مخاطر، ويقوم بإحياء الحفلات مجموعة من الفنانين البارزة في انحاء دول العالم، ومن اهم النجوم واماكن الاحتفال الخاصة بهم:

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإحياء حفله الغنائي في اكبر فنادق القاهرة، وورد هذا الاحتفال مع اصدار عاصي الحلاني لألبومه الغنائي الجديد، الذي تأثر بانفجارات بيروت الاخيرة وتم تأجيله، وسوف يقوم عاصي الحلاني بإحياء اغانيه الاخيرة في البومه الجديد، ومن ضمنها الاغاني التي قام بغنائها لابنتيه وزوجته.

الفنان اللبناني وائل جسار يبدي استعداداته لإقامة حفل غنائي في احد فنادق القاهرة المشهورة ” نايل رينز كارلتون” وذلك في اواخر شهر ديسمبر الجاري، والمدعوون للحفل الغنائي عددهم محدود بسبب أزمة كورونا لمنع تفشي الفيروس، ضمن اجراءات وقائية مشددة، ويتضمن الحفل الغنائي فقرة خاصة للراقصة المعروفة صافيناز، وفقرات اغاني شعبية للفنان محمود الليثي، والفنانة الشعبية سمر الحسيني، والفنانة امينة.

اهم حفلات راس السنة لعام 2022

استعدادات الفنانين العرب لإقامة حفلاتهم الغنائية في مصر كالتالي:

يستعد الفنان صابر الرباعي لتقديم حفل غنائي في مسرح المنارة، في مصر بالتحديد في التجمع الخامس في يوم 25/ ديسمبر الجاري، تم عرض 5 تذاكر للجمهور من قبل الشركة الراعية للاحتفال من التصنيفات التالية:

قيمة التذكرة الاولى 1800 جنيهاً مصرياً. قيمة التذكرة الثانية 1500جنيهاً. قيمة التذكرة الثالثة بقيمة 1200 جنيهاً. قيمة التذكرة الرابعة 900 جنيهاً. قيمة التذكرة الخامسة 600 جنيهاً.

استعدت الفنانة السورية المعروفة اصالة لإحياء حفلها الغنائي في الاهرامات، للاحتفال براس السنة الميلادية تحت سفح الاهرامات، وهذا في نهاية ديسمبر الحالي الشركة المنظمة للاحتفال وضعت معايير لدخول الحفل الغنائي وهي كالتالي:

ممنوع حضور الاطفال وخاصة الاقل من 6 سنوات. الالتزام بعدم استخدام الكاميرات والتصوير داخل الحفل الغائي. الالتزام بارتداء الزي الرسمي داخل الحفل. قيمة التذكرة الكاملة لمن هم فوق سن 6 سنوات. ممنوع ادخال الاطعمة والمشروبات داخل الحفل الغنائي.

الشركة المنظمة للاحتفال قامت بوضع اسعار تذاكر حفل راس السنة 2022في الاهرامات للفنانة اصالة وهي:

قيمة تذكرة الـ “في أي بي” تبلغ 4000 جنيه مصري. قيمة تذكرة البلاتينوم تبلغ 3000 جنيه مصري. قيمة التذكرة الذهبية تبلغ 2000 جنيه مصري. قيمة التذكرة الفضية تبلغ 1000 جنيه مصري

اجمل اماكن احتفالات راس السنة 2022في مصر

جمهورية مصر العربية لها مميزات عديدة من حيث الاماكن الجميلة التي يمكن للأشخاص الاحتفال والاستمتاع مع عائلاتهم وقضاء اجمل الاوقات فيها، ويأتي ملايين السياح من مختلف البلدان لزيارة هذه الاماكن ومن ابرز واهم تلك الاماكن التي يمكن زيارتها لقضاء احتفالات راس السنة الميلادية لعام2022هي:

كايرو فيستفال سيتي.

برج القاهرة.

سطح النيل.

كورنيش النيل.

مول القاطمية دوان تاون.

السينما والمسارح.

فندق جراند نايل تارو.

فنادق القاهرة.

Blueni

كورنيش الإسكندرية.

قهوة أم كلثوم.

مدينة شرم الشيخ.

مسرح المنارة.

تتوالى الحفلات في فنادق القاهرة والبواخر النيلية ومدينتي الغردقة وشرم الشيخ والسواحل الشمالية، في اواخر الشهر الجاري في يوم 25، 31 من شهر ديسمبر، غلبت اسعار تذاكر الاحتفالات ببلاد يعيش 30.2 % من سكانه تحت مستوى خط الفقر، ويقارب نصفه معلات الفقر حسب البنك الدولي؛ بين الفي جنيه وحتي 10 آلاف جنيه. وتم رصد بسيط لحفل الفنان عمرو دياب الذي اقيم بفندق بالقاهرة الجديدة، بأسعار تذاكر خيالية بين 3500 و5000 جنيه، وقامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، وصابر الرباعي، بإحياء حفلا آخر بفندق يطل على النيل بأسعار تذاكر 6000 و8000 و10000 جنيه.

قائمة جدول حفلات راس السنة 2022في شرم الشيخ

قامت كافة الشركات المتعاقدة مع الفنانين لاحياء مجموعة من الحفلات بمناسبة راس السنة الميلادية بالاعلان عن قائمة جدول حفلات راس السنة 2022في شرم الشيخ، والتي تتمثل في التالي:

يتجهز في هذه الاونة فندق ابروتيل – شرم الشيخ لإقامة حفلاً لاستقبال العام الجديد من خلال حفل سوف تحييه الفنانة شيرين.

ستقيم الفنانة سيرين عبد النور والتي تعتبر من اشهر والمع نجوم الفن العربي عدة فقرات غنائية في مدينة شرم الشيخ، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيه والمحتفلين راس السنة في المدينة السياحية شرم الشيخ.

من المنتظر ان تشارك الفنانة حنين العلم والتي تعتبر اشهر عازفة كمان في احتفالات الكريسماس، والتي تقرر بان تقام في مدينة شرم الشيخ.

ينتظر محبي الفنانة امال ماهر والفنان سامو زين اقامة الحفل والذي اعلن عنه فندق و سبا ستلا دي ماري بيتش- شرم الشيخ في اول السنة الجديدة 2022.

تم الاعلان بشكل رسمي عن مشاركة الفنانة رنا سماحة في حفلات راس السنة 2022في شرم الشيخ، والتي تعد المطربة المعروفة والشهيرة وذات الصوت العذب والمميز.

تاكدت مشاركة المطربة العالمية كيتي بيريفي حفلات راس السنة 2022في شرم الشيخ، والتي ستشارك هذا العام في إحياء حفلا غنائي بمناسبة رأس السنة الميلادية.

سوف يقيم فندق ريكسوس والذي يعتبر من افضل فنادق شرم الشيخ في راس السنة الميلادية 2022حفلا غنائي، وسوف يحضره مجموعة من ابرز النجوم ومنهم:

أحمد سعد. عبد الباسط حمودة. جورج وسوف. طارق الشيخ.

ستطل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على محبيها بإحياء حفل غنائي في فندق جراند روتانا grand rotana في شرم الشيخ، وسيتشارك معها المطرب الشعبي عد الصغير في هذا الحفل.

فندق شرمليون كلوب- شرم الشيخ.

يستعد فندق شرمليون كلوب بشرم الشيخ لاستقبال العام الجديد من خلال اقامة حفلات عدة والتي كان من اشهرها حفل الفنان راغب علامة وبالاضافة الى الفنانة كارول سماحة والتي ستتشارك معه في هذا الحفل.

اعلن فندق سنتيدو ريف اوازيس سينس ريزورت في شرم الشيخ عن اقامة حفل سوف يقوم باحياءه الفنان وائل جسار، وسوف تتشارك معه الفنانة بوسي.

افضل مطاعم شرم الشيخ في راس السنة الميلادية 2022

تضم مدينة شرم الشيخ السياحية مجموعة مميزة من افضل واحدث المطاعم، وتعتبر قائمة مطاعم شرم الشيخ التالية من افضل واكثر المطاعم في جمهورية مصر العربية ككل تطورا وتميزا في تقديم الوجبات والخدمات:

مطعم Jolie Ville bakery.

مطعم كان زمان.

مطعم ذا بلو فونتين.

مطعم Peking.

مطعم وكافيه (ماشى).

مطعم Octopus للمأكولات البحرية.

مطعم أون ديك.

مطعم موجو.

مطعم فيروز.

مطعم Byblos.

مطعم أرابيسك.

مطعم دنانير.

مطعم اوليفو.

مطعم كوين فيك.

مطعم كاسا ميا.

مطعم هارد روك.

مطعم فارس.

مطعم Restaurante Zigolini.

افضل فنادق شرم الشيخ في راس السنة الميلادية 2022

تشتهر مدينة شرم الشيخ بتواجد سلسلة من الفنادق المميزة والتي تتناسب مع جميع الاذواق، ومن في القائمة التالية يتواجد الان اشهر وافضل فنادق شرم الشيخ في راس السنة الميلادية 2022:

فندق و سبا ستلا دي ماري بيتش- شرم الشيخ.

فندق ابروتيل – شرم الشيخ.

منتجع هيلتون شاركس باي- شرم الشيخ.

فندق أكوا بلو – شرم الشيخ.

منتجع الحياة شرم ريزورت – شرم الشيخ.

فنادق جاز ميرابل بيتش – شرم الشيخ.

فندق شرمليون كلوب- شرم الشيخ.

فندق جراند روتانا grand rotana – شرم الشيخ.

فندق و فيلات رويال سافوي شرم – شرم الشيخ.

فنادق جاز ميرابل بيتش – شرم الشيخ.

فندق عايدة- شرم الشيخ.

منتجع شاطئ صن رايز- شرم الشيخ.

فندق تروبيتل نعمة باي- شرم الشيخ.

فندق رويال ألباتروس – شرم الشيخ.

فندق كونكورد السلام – شرم الشيخ.

فندق شرمليون كلوب- شرم الشيخ.

فندق سنتيدو ريف اوازيس سينس ريزورت – شرم الشيخ.

فندق نوفوتيل – شرم الشيخ.

جدول حفلات راس السنة 2022 الأردن

تم طرح جدول للحفلات التي ستقام في المملكة الأردنية وعاصمتها عمان وذلك للاحتفال بقدوم السنة الميلادية الجديدة، والتي لها صدى كبير حول العالم وفي الدول الأجنبية التي تحتفل أيضا بطرقها الخاصة بهذه السنة، وفيما يلي جدول حفلات الفانين في الأردن:

نبدأ بأول حفلة للفنان سيف نبيل والذي سيقيم احتفاله في فندق لو رويال في العاصمة عمان في تاريخ 31.12.2022.

ثانيا الفنان راغب علامة والذي سيحي حفله في مدينة عمان وذلك في فندق جراند حياة في تاريخ 31.12.2022

ثالثا الفنان حسين السلمان والذي سيقدم حفلا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة في عمان في فندق لو رويال في تاريخ 30.12.2022

رابعا الفنان فارس كرم و الفنانة مريم فارس يتواجدون في فندق شيراتون المتواجد في عمان لإحياء رأس السنة الميلادية في تاريخ 31.12.2022

مظاهر الاحتفال برأس السنة في الاردن

يوجد في المملكة الهاشمية العديد من مظاهر الاحتفال التي يقوم فيها أبناء الوطن او الحكومة الأردنية، ومن هذه المظاهر ما يأتي:

تزين المناطة السياحية والتاريخية بزينة راس السنة، مثل: شجرة رأس السنة وإشعال الأضواء والمصابيح البهية.

ارسال عبارات وكلمات التهنئة لجميع أبناء المملكة الهاشمية لبعضهم البعض ولعائلاتهم.

يخرج الجميع على الميادين العامة والمتنزهات برفقة الأصدقاء أو الأقارب من اجل الاحتفال برأس السنة.

وضع صور الملك عبد الله في الطرقات والأماكن العامة مزينة بزينة رأس السنة الميلادية.

تكثر السفريات من وإلى المملكة الأردنية وذلك لزيارة الأقارب والأصدقاء والجيران.

إلقاء الألعاب النارية في السماء والتي تعطى خبرا ان السنة الجديدة قد دخلت وذلك الساعة الثانية عشر ليلا.

أسعار حفلات راس السنة 2022 الاردن

يوجد لكل حفلة في الأردن وعاصمتها عمان أسعار خاصة بها على حسب الفنان الذي سيحي الحفل الغنائي، وذلك كما يلي حيث سنعرض كل فنان وقيمة سعر التذكرة لحضور الناس الحفل:

الفنان راغب علامة، فندق جراند حياة:

الأسعار:

VVIP : 495$ per person

VIP : 425$ per person

class A : 355$ per person

class B : 285$ per person

الفنان سيف نبيل، فندق لو رويال:

الأسعار:

VIP : 320$ per person

class A : 250$ per person

class B : 180$ per person

الفنان فارس كرم والفنانة مريم فارس، فندق الشيراتون:

الأسعار:

VIP : 495$ per person

class A : 354$ per person

class B : 283$ per person

حفلات رأس السنة الجديدة في أبو ظبي 2022

في ليلة رأس السنة الميلادية، هناك العديد من الاحتفالات الرائعة والمميزة بحضور مجموعة من الشخصيات الفنية الجميلة، فضلاً عن قائمة بالفعاليات التي تقام في رأس السنة الجديدة 2022 في أبو ظبي، وكذلك بين أشهر العرب. الفنانين الذين يقيمون عطلات في أبو ظبي – وهذا هو:

حفلة رأس السنة ناصيف زيتون.

حفلة رأس السنة وائل كفوري ومحمد حيري. يعد هذا من أفضل العطلات في أبو ظبي، حيث تمجد أسطورة فن الغناء، وفي رأس السنة الجديدة يقدم الفنان له أجمل الأغاني الجديدة والحديثة.

حفل أندريه سويدا، حيث يقدم عازف الكمان الموهوب مجموعة من المقطوعات الموسيقية الرائعة التي تغزو قلوب الجماهير.

حفلات رأس السنة 2022 الجديدة في أبوظبي

تعد أبوظبي من أشهر الدول العربية في تنظيم حفلات رأس السنة على المستوى العالمي، خاصة أنها تستضيف مجموعة من الشخصيات الفنية التي تحب الضيوف على خشبة المسرح وتغني في أبوظبي، وأيضًا من بين أشهر حفلات رأس السنة الميلادية. عام 2022. في أبو ظبي:

حفل ماجد المهندس والفنان بلقيس في رأس الخيمة: يتضمن هذا الحفل مجموعة من الفعاليات والأغاني الجميلة لفنان عراقي ونجمة بلقيس في مركز الحمرا الدولي.

حفل حسين الجسمي وأنغام في الشارقة: هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحفل في الشارقة وسيكون مع عشاق الأغاني العربية والعربية في حفلة مليئة بأجمل وأروع الأغاني المعاصرة في العام الجديد.

اماكن حفلات راس السنة 2022في دبي

يهتم الكثير من الراغبين بقضاء اجازة راس السنة في احتفالات دبي في ليلة راس السنة 31-12-2021 بالتعرف على كافة اماكن حفلات راس السنة 2022في دبي، ولذا بدا الترويج لاماكن حفلات راس السنة في دبي من قبل الكثير من الماكن والتيس تعتبر هي اماكن الاحتفالات الكبرى لهذا العام، فقد تم التوصل من قبلنا الى كافة المطاعم والفنادق الجميلة المميزة والفائقة التطور والخدمات في دبي، ومن خلال ما يلي يكن الان التعرف على كافة اماكن حفلات راس السنة 2022في دبي:

قام مطعم رويال جالا بالاعلان عن بتنظيم حفلة موسيقية سوف يحضرها مجموعة من نجوم الفن العربي، وكما انه سوف يتم إطلاق الألعاب النارية المراسم الجميلة، ووقد بلغت رسوم دخول مطعم رويال جالا 3200 درهم اماراتي للبالغين، وكما انه بلغت رسوم مطعم رويال جالا للأطفال و2200 درهم لمن هم دون 20 سنة.

حفلات جي بي ار بيتش.

سوف يتم احياء عدة حفلات في شاطيء باراستي، حيث سوف يقوم باحياء الحفل الفنان الشهير الأمريكي سكوب، ويمكن الحجز فيه من خلال دفه 180 درهم للشخص وسوف يكون الحجز مسبق مع الدفع.

حفلات مدينة جميرا.

حفل مطعم 5.Flair no.

حفل سوهو جاردن.

حفات دبي أوبرا.

حفل مطعم زيرو جرافيتي.

