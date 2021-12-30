تراند اليوم : اغانى راس السنه .. هدايا راس السنة للبنات واجمل اغاني راس السنه 2022

اغانى راس السنه وهدايا راس السنة للبنات واجمل اغاني راس السنه 2022 تحميل اغاني راس السنة 2022، تُقرع الطبول لاستقبال عام جديد، وما هي إلا أياماً معدودة لنصل إلى بداية جديدة عذبة، وننسى خيبات السابق ونفكر بالأحلام والألحان الجميلة، بآمال ذات آفاق جديدة، وبينما يحتفل الأغلبية بمناسبة رأس السنة الجديدة؛ يحرص الكثيرين على تحميل أغاني لإحياء هذه المناسبة، بأرق الكلمات وأعذب الألحان الجميلة التي تشعر مستمعيها بالهدوء والسعادة والبدايات الجميلة، لذا سوف نتناول في هذا المقال العديد من الأغاني بصيغة روابط تحميل لتتمكنوا من الحصول عليها وتنزيلها بسرعة للإستماع إليها في أي وقت ترغبون فيه.

تحميل اغانيMP3 راس السنة 2022

سوف نضع بين أيديكم العديد من الأغاني أو المعزوفات الموسيقية الخاصة براس السنة، للاستماع لها مباشراً أو تحميلها بصيغة MP3 على جهازك الخاص، وهذه بعضاً منها:

اغاني راس السنة 2022???? Happy New Year2022❄️ اغنية رأس السنه2022☃️ Merry Christmas2022♥️

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????Meilleures Chansons De Noël 2022????اجمل اغاني نويل| رأس السنة|بالفرنسية

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اغاني راس السنة 2022???? Happy New year2022☃️ Merry Christmas 2022

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تحميل كلام للحبيب لبداية رأس السنة mp3

مرت سنة يا حبيبي وأقبلت سنة جديدة، عسى ربي يزيد عيشتنا على الهنا هنا، وكل عام وأنت بخير، بالإضافة إلى الكلمات والعبارات والمسجات التي يتم تبادلها بين الأحبة يتم إرسال أغاني أيضاً، وهنا سوف نبين لكم مجموعة من الأغاني لتهنئة الحبيب برأس السنة للإستماع لها أو لتحميلها.

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أجمل أغنية تهديها لحبيبك في السنة الجديدة 2022كل عام و أنت حبيبي اجمل تهنئة لراس السنه2022mp3

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أغاني رأس السنة 2022

هناك مجموعة من أغاني رأس السنة التي حرص الناس على الاستماع لها كثيراً، وهذا نتيجة لان هذه الأغاني قد تحمل للعديد من الناس الكثير من المشاعر والاحاسيس الجميلة التي تبعث في قلوبهم التفاؤل والأمل والحب، كما انها توفر لهم جواً دافئاً مليئاً بالحب، ومن أجمل أغاني رأس السنة 2022ما يلي.

عام جديد والأهداف تزيد

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تعد هذه الأغنية من أحد الأغاني التي تم غناؤها حديثاً من قبل المغني مؤمن جراد، وتتحدث الأغنية بألحان مبهجة لحلول العام الجديد علينا، وعن الأمنيات والأحلام التي نصبو للوصول إليها لذا علينا المضي قدما على الدوام، وأيام السعادة التي سوف تزورنا من جديد وتُبهج أوقاتنا جميعها، وتوصي المستمع بنسيان أوجاع وآلام الماضي وعدم الإكتراث لها، وهذه كلمات الأغنية:

عام جديد والأهداف تزيد

والأيام الحلوة ترجع من جديد

عام جديد والأهداف تزيد

والأيام الحلوة ترجع من جديد

واللحظة نعيد

بعمر جديد

والضحكة ترجع

وأيام العيد

واللحظة نعيد

بعمر جديد

والضحكة ترجع

وأيام العيد

* * * * * *

اترك اوجاع الماضي

بألبوم الزكريات

بالهم ما تكون راضي

ما تترك المسافات

اترك اوجاع الماضي

بألبوم الزكريات

بالهم ما تكون راضي

ما تترك المسافات

ما تخلي فراغ قدامك

بيدك تصنع احلامك

ما تكون بين السطور

ما تبقى واقف مكانك

ما تخلي فراغ قدامك

بيدك تصنع احلامك

ما تكون بين السطور ما تبقى واقف مكانك

راس السنة

أغنية من أجمل أغاني رأس السنة، لمغنيها الفنان العراقي نور الزين، الذي اشتهر بالكثير من الأغاني الجميلو وحصدت أغانيه مشاهدات كثيرة.

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كلمات الأغنية:

ليله راس السنه

نِعيشها انت وانا

يَمك اللحظة حبيبي

تَعادل الف سنه

نِسهر وننسى اللوم

نِحتفل بأجمل يوم

ندعي هَاللحب يدوم

كل سَنه واحنه بهنه

تذكر هَمي وتعب جِسمي وتعب همي الك مشتاك

سنه ضَاعت بهموم

زعل ماكو ونوم

فدوة عوضني حبيبي

حُب سنه بهذا اليوم

بُوسه الي وبوسه الك

الليله نضحك مانوح نخلي هالهم يروح

ننسى هالدنيا اليوم

ونُحضن روح بروح

كل سنه وحبنه يزيد

كل سنه نشوف حبنه عبالك حب جديد

نَعوف الهم وحركان الدم

نظل ننحلم وننسى الكون

طُول الليل نحضن حيل

مانهتم لليحجون

ليله راس السنه

نِعيشها انت وانا

يَمك اللحظة حبيبي

تَعادل الف سنه.

العام الجديد – شيرين و فضل شاكر

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هذه الأغنية من قبل الثنائي الجميل فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب تم اصدارها بمناسبة العام الجديد، وتم اصدارها عام 2004، وهذه كلماتها:

كل عام و انتَ حبيبي

كل عام و انت بخير

كل عام و انتَ نصيبي

مهما في الدنيا يصير

كل عام و انتِ حياتي

كل عام و انتِ هواي

أحساسي أنتِ و ذاتي

دايم يا عمري معاي

أنت السنه الي عشتها بعمري أنا

و أنت السنه الي فيها حسيت بهنا

يومي أنا في غيبتك عني أنا

أنتِ أنا و أنا بدونك مين أنا

كل الي راح من غيرك وكل السنين

كانت جراح و اليوم أفراح وحنين

أنتِ الحياة و انتِ سنيني كلها

و الأمنيات لي عشت انا عمري لها

يلا نطفي النور يلا

ندخل في عامً جديد

يا عسى هالعمر كله

للفِرح و الحب عيد

باسم الهوى

و العمر و الحب الأكيد

خليك معي نفرح بكل عام جديد

مهما يكون شايل غرامك بالعيون

عنك أنا مأستغني يا القلب الحنون

أحلى الليالي تجمعنا في الفرحة سوى

لو في الخيال أحيا معاك لحظة هوى

حبك خيال يكبر و يكبر كل عام

أول غرام في العمر هو مسك الختام

يلا نطفي النور يلا

ندخل في عام جديد

يا عسى هالعمر كله

للفِرح و الحب عيد

أنت السنه الي عشتها بعمري أنا

و أنتِ حياتي كلها و إنتِ الهنا