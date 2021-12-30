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تراند اليوم : عثمان 77 مترجمة HD مسلسل عثمان الحلقة 77 مترجمة للعربية

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نقدم لكم عشاق الدراما التركية مسلسل عثمان الحلقة 77 مترجمة للعربية عقب عرضها على موقع النور بلاي وقناة ATV التركية الأربعاء في بث مباشر على شاشتها لعشاق المسلسل الذي يحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية.

في أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77 يدخال الغازي عثمان إلى اينغول بمساعدة كوسيس ويحرقون سوقها الذي كان يخطط علم الدين شاه بجعله مركزاً للتجارة بين المناطق التركية والتركمانية والولايات الصليبية.

ويعود عثمان لمقر قبيلة الكاي ويتشاجر مع أخيه غندوز ويعاتبه على وقوفه بجانب علم الدين شاه.

تورغوت ألب يتزوج من ماري بموافقة أخيها كوسيس.

عثمان يذهب لمقر علم الدين شاه ويهينه ويضع السيف على رقبه.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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