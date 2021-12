تراند اليوم : حفلات راس السنه 2022 .. أماكن وأسعار تذاكر حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2022

حفلات راس السنة 2022 و اماكن واسعار حفلات ليلة راس السنة 2022 واسماء الفنانين، يوجد العديد من مظاهر الاحتفال التي تختص باستقبال السنة الميلادية الجديدة 2022 ميلادي، والتي تتمثل بالحفلات الغنائية والألعاب النارية مع بداية الساعة الثانية عشر ليلا، والتي يقوم بها معض الدول العربية والغربية، حيث يستقبلون عامهم الميلادي الجديد بفرحة وسعادة تغمر جميع الشعوب، وذلك لانطلاقة بدايات جديدة لكثير من الناس في حياتهم، ومن هذه البدايات مثل التوبة إلى الله والرجوع إليه بقلب جديد وصفحة جديدة مع بداية هذا العام، ويكون كبداية انطلاق جديدة نحو طاعة الله والعمل بأوامره ونواهيه، وأيضا من البدايات العمل على تكوين اسرة قوية ومتينة قائمة على الترابط والتكاثف والمحبة.

اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2022

نذكر لكم بعض أماكن قيام الحفلات الغنائية في المملكة السعودية والدول العربية الأخرى، من اجل مشاركة الناس فرحتهم بقدوم العام الميلادي الجديد، وذلك من خلال التالي:

البداية مع النجمة العالمية Katy Perry في القاهرة

تحيي النجمة العالمية كيتي بيري “Katy Perry” حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك بعد أن احتفلت بعيد ميلادها الأخير بالأهرامات.

الكينج محمد منير وحفل القاهرة

بعد غيابه لسنوات، عن إحياء حفلات غنائية ليلة رأس السنة، قرر الكينج محمد منير، إحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

سيرين عبدالنور في شرم الشيخ

تستعد المطربة اللبنانية سيرين عبدالنور، لإحياء حفل غنائي، ضمن حفلات رأس السنة في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ.

وتشارك سيرين عبدالنور في الحفل عازفة الكمان الشهيرة حنين العلم، على نفس المسرح الذي شهد حفلي عمرو دياب وتامر حسني في احتفالات رأس السنة الماضية.

رنا سماحة بمدينة دهب السياحية

كما أعلنت الفنانة رنا سماحة، عن أولى حفلاتها في رأس السنة، والذي ستحييه في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب.

تامر حسنى ونانسي عجرم بأبوظبي

النجمان تامر حسنى ونانسى عجرم يحييان حفلا يوم رأس السنة بجزيرة المارية فى أبوظبى، ضمن الاحتفالات، سيشهد ممشى الواجهة البحرية بجزيرة المارية عروضاً مبهرة للألعاب النارية يليها الحفل الغنائى المنتظر للنجمين الكبيرين.

حفل نجوى كرم في رأس السنة

تحيي المطربة اللبنانية نجوى كرم، سهرة غنائية ضمن حفلات رأس السنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة المغني وليد الشامي يوم 31 ديسمبر المقبل، في رأس الخيمة.

راغب علامة بالعاصمة الأردنية عمان

يحيي المطرب اللبناني راغب علامة، حفل ليلة رأس السنة، يوم 30 ديسمبر، بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.

وائل كفورى بالولايات المتحدة الأمريكية

يحيى النجم اللبنانى وائل كفورى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة منها “ياهوا”و”حبيبى اللى بحبه”.

حيث في يوم السنة الجديدة المنتظرة والتي ستهل علينا خلال الايام القليلة القادمة، يسعى الناس لإكتساب العديد من الامور مثل الملابس والأغراض الخاصة بكل بيت والكثير من الأشياء التي تعد من اجل الإحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، وهذه المظاهر وغيرها من الامور التي تجعل استقبال السنة الجديدة جميل ورائع، وخالي من المشاكل بين الناس والنفس المكتئبة.

جدول حفلات راس السنة 2022 الأردن

تم طرح جدول للحفلات التي ستقام في المملكة الأردنية وعاصمتها عمان وذلك للاحتفال بقدوم السنة الميلادية الجديدة، والتي لها صدى كبير حول العالم وفي الدول الأجنبية التي تحتفل أيضا بطرقها الخاصة بهذه السنة، وفيما يلي جدول حفلات الفانين في الأردن:

نبدأ بأول حفلة للفنان سيف نبيل والذي سيقيم احتفاله في فندق لو رويال في العاصمة عمان في تاريخ 31.12.2022.

ثانيا الفنان راغب علامة والذي سيحي حفله في مدينة عمان وذلك في فندق جراند حياة في تاريخ 31.12.2022

ثالثا الفنان حسين السلمان والذي سيقدم حفلا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة في عمان في فندق لو رويال في تاريخ 30.12.2022

رابعا الفنان فارس كرم و الفنانة مريم فارس يتواجدون في فندق شيراتون المتواجد في عمان لإحياء رأس السنة الميلادية في تاريخ 31.12.2022

مظاهر الاحتفال برأس السنة في الاردن

يوجد في المملكة الهاشمية العديد من مظاهر الاحتفال التي يقوم فيها أبناء الوطن او الحكومة الأردنية، ومن هذه المظاهر ما يأتي:

تزين المناطة السياحية والتاريخية بزينة راس السنة، مثل: شجرة رأس السنة وإشعال الأضواء والمصابيح البهية.

ارسال عبارات وكلمات التهنئة لجميع أبناء المملكة الهاشمية لبعضهم البعض ولعائلاتهم.

يخرج الجميع على الميادين العامة والمتنزهات برفقة الأصدقاء أو الأقارب من اجل الاحتفال برأس السنة.

وضع صور الملك عبد الله في الطرقات والأماكن العامة مزينة بزينة رأس السنة الميلادية.

تكثر السفريات من وإلى المملكة الأردنية وذلك لزيارة الأقارب والأصدقاء والجيران.

إلقاء الألعاب النارية في السماء والتي تعطى خبرا ان السنة الجديدة قد دخلت وذلك الساعة الثانية عشر ليلا.

أسعار حفلات راس السنة 2020 الاردن

يوجد لكل حفلة في الأردن وعاصمتها عمان أسعار خاصة بها على حسب الفنان الذي سيحي الحفل الغنائي، وذلك كما يلي حيث سنعرض كل فنان وقيمة سعر التذكرة لحضور الناس الحفل:

الفنان راغب علامة، فندق جراند حياة:

الأسعار:

VVIP : 495$ per person

VIP : 425$ per person

class A : 355$ per person

class B : 285$ per person

الفنان سيف نبيل، فندق لو رويال:

الأسعار:

VIP : 320$ per person

class A : 250$ per person

class B : 180$ per person

الفنان فارس كرم والفنانة مريم فارس، فندق الشيراتون:

الأسعار:

VIP : 495$ per person

class A : 354$ per person

class B : 283$ per person

حيث يكثر المتواجدون في المملكة الأردنية من اجل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، والتي يتوافدون إليها الاردنيين من كافة بقاع الأرض، ومنهم من يقيم فيها لحين انتهاء احتفالات رأس السنة الميلادية في الأردن، كما ويحتفل الأردنيين بهذه السنة بالألعاب النارية والضحك والسعادة التي تملئ قلوبهم ونفوسهم.

حفلات الفنانين في راس السنة الميلادية 2022

تشهدُ فنادق ومَسارح مصر ودبي والأردن وقطر وغيرها من الدول العربية هذا العام 2022إقامة مجمُوعة من الحفلات الغنائية التي يُحييها نُخبةٌ من نجوم الغناء المصري والعربي، في هذا فهرس نُرفق لكُم أسماء النجوم وموعد وأماكن إقامة هذه الحفلات.

حفلة عمرو دياب في راس السنة 2022

اختار الهضبة عمرو دياب، الاحتفال بالعام الجديد بحفلَين الأول بالقَاهرة بفُندق “كمينسكى” بالتجمّع الأول وجاءت أسعار الحفل لتَبدأ من 5 آلاف وحتى 15 ألف، ووضع الهضبة شروط لحضور جمهوره وهى عدم دخول سيدات مُحجبات، وأيضًا عدم دخول الشباب الأقل من 18 عامًا وحتى الفتيات، وجاء حفله الثانى والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر بمركز دبى للتسوق، والتى شملت أسعار التذاكر بداية من 2000 جنيهًا للفئة العادية وحتى 25 ألف جنيه لفئة الـ VIP.

حفلة النجم تامر حسني في راس السنة 2022

استقرّ بالإحتفال في فُندق النيل ريتز كارلتون بقاعة القاهرة، حيثُ من المنتظر أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وتشمل الأسعار ثلاث فئات هم 1800، و2800، و 3600.

حفلة الفنانة نانسي عجرم في راس السنة 2022

استقرّت المغنية اللبنانيه نانسى عجرم على إحياء حفلها في مدينة أبو ظبى للإحتفال برأس السنة الميلادية 2022 والكريسماس، وذلك بعد أن تلقت أكثر من عرضًا من الدول العربية، وجاءت أسعار الحفل لتشمل ثلاث فئات وشلمت الفئة الاولى 3500 وطنة المشروبات فقط، وجاءت الفئة التانية 6000 آلاف جنية وتشمل المشروبات والبوفية المفتوح، وجاءت الفئة الثالثة الـ VIP لتشمل 15 الف جنيهًا وطنة المشروبات والبوفية المفتوح وهى المنطقة المطلة على المسرح مُباشرة.

حفلة الفنانة مايا دياب في راس السنة 2022

استقرت الفنانة اللبنانيه مايا دياب على إقامة حفلها في مدينة دبي من أجل الاحتفال بليلة رأس السنة، والتى سيُشاركها الاحتفال الفنان فارس كرم، وذلك بمُنتجع “الحبتور جراند دبى”، وجاءت أسعار تذاكر الحفل لتبدء بـ 5 ألاف جنيه للفئة العادية، وسجلت فئة الـ VIP 15 ألف جنيهًا وطنة المشروبات وحفل العشاء، وهى المنطقة المطلة مباشرة على المسرح 2022.

حفلة النجمة شيرين عبد الوهاب في راس السنة 2022

واختارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مُشاركة كلًا من الفنان ماجد المهندس والفنان فارس كرم، حفل أعياد الكريسماس والمُقرّر إقامته يوم 31 ديسمبر الجارى، وذلك بـ “إنتركونتينتال دبى فيستفال”، وجاءت أسعار الحفل لتشمل فئتين وشملت الاولى العادية 7500 جنيهًا، بينما شملت فئة الـ VIP 25 الف جنيهًا وطنة المشروبات والبوفية المفتوح.

حفلة النجمان حكيم وبوسي في راس السنة 2022

يستعد الفنّانان حكيم وبوسي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة بفندق “هلينات لاند مارك” بحي التجمع الخامس ودلك يوم ٣١ديسمبر، ويُشاركهم الحفل الفنانة الإستعراضية أوكسانا، والدي جي رامي بلازن، وجاءت أسعار تذاكر الحفل لتشمَل ثلاث فئات وهي الـ vip ١٥٠٠ جنيهًا وطن برنامج الحفل والعشاء بوفيه مفتوح، وجاء فئة ال١٢٥٠٠، وهى أيضًا وطنة برنامج الحفل والعشاء البوفيه المفتوح، ولكن تبعد عن مسرح الحفل، والفئة الأخيرة التي شملت ١٠٠٠٠ جنيهًا فقط وطنة برنامج الحفل والعشاء.

حفلة النجم محمد حماقي في راس السنة 2022

يستعد النجم محمد حماقى، المُلقّب بالميجا ستار لإحياء حفلين الأول يوم 23 الجارى، وذلك بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة، ويستعد بعدها حماقى إلى السفر إلى أبو ظبى لإحياء حفله بمشاركة الفنان حسين الجسمى وذلك يوم 31.

حفلة كاظم الساهر وميريام فارس في راس السنة 2022

قرر كلًا من القيصر كاظم الساهر، والمطربة اللبنانية ميريام فارس، إقامة حفلين الأول بمصر والآخر في دبي.

حفلة محمد فؤاد في راس السنة 2022

يحتفل الفنان محمد فؤاد، بأعياد الميلاد بحفل كبير بأخد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأيضًا الراقصه دينا، والمطرب أحمد سعد.

2022

اسعار تذاكر حفلات الفنانين في راس السنة الميلادية 2022

نستعرض لكم اسعار تذاكر الحفلات التي يُحييها ثُلةٌ من الفنانين في راس السنة الميلادية في فنادق ومسارح عربية خمسة نجوم في ليلة راس السنة الميلادية 2022 لنطرحها لكم الآن تابعو هذا فهرس.

سعر حفلة حكيم في فندق لاندمارك 2022

يُحيي المطرب الشعبي حكيم حفلًا بفندق “هلنان لاندمارك” بالتجمُّع الخامس ليلة رأس السنة، وتشاركه الحفل بوسي والراقصة أوكسانا ووصلت تذاكر الحفل من ” 1000 و 1250 و1500″ جنيهًا.

سعر حفلة تامر حسني في فندق النيل كارلتون 2022

يُحيي المُطرِب تامر حسني حفلًا في فندق “النيل ريتز كارلتون” ويُشاركه الحفل بوسي ومحمود الليثي والراقصة صافيناز وشملت تذاكر الحفل بين “1800 و 4000 جنيهًا”.

سعر حفلات وائل جسار في مصر 2022

يحيي المطرب وائل جسار حفلين برأس السنة في مصر الأول في فندق “سيتى ستارز إنتركونتيننتال” ويشاركه الحفل ” محمود الليثي، صافيناز، ثُريا، هدي، عمرو ربيع” وتتراوح أسعار التذاكر به بين 1300 – 2500 – 3000″ جنيهًا.

أمّا الحفل الثاني فَيُحيه جساّر بفندق “كونراد” ويشاركه الحفل كلٌ من “امينة – والراقصة دينا، الراقصة صافيناز، المطرب موسى، المطرب عمرو ربيع” وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1800 جنيه – 2500 – 4000 جنيهًا”.

سعر حفلات رامي عياش في فيرمونت هيلوبوليس 2022

يُحيي المطرب رامي عياش حفلين براس السنة الأوّل بفندق “فيرمونت هليوبوليس” ليلة رأس السنة 2020 ويشاركه الحفل كلًا من ” أمينة – محمود الليثي – يسرا – الراقصة دلوعة”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1300 – 2500 – 3000” جنيهًا.

والحفل الثاني بفندق “فورسيزونز نايل بلازا” ويشاركه الحفل “محمود الليثي – وأمينة – والراقصة دينا”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1500 – 3000 – 35000”.

سعر حفلة رامي صبري في هيلتون رمسيس 2022

يحيي المُطرب رامي صبري حفلًا بفندق “هيلتون رمسيس” ويُشاركه الحفل كلٌ من “محمود الليثي – هدي – الراقصة صافيناز – يسرا”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين ” 1300 – 2500″ جنيهًا.

سعر حفلة محمد فؤاد في فندق كونكورد السلام مصر 2022

يُحيي المطرب محمد فؤاد حفلا بفندق “كونكورد السلام مصر الجديدة” ويُشاركه الحفل كلٌ من “أحمد سعد – الراقصة دينا”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1500 – 3000” جنيهًا.

سعر حفلة أحمد شيبة في فندق بيراميزا الدقي 2022

يُحيي المُطرب الشعبي أحمد شيبة حفل رأس السنة بفندق “بيراميزا الدقي”، ويُشاركه الحفل كلٌ من “دولي شاهين – اسماعيل الليثي – سمية درويش – سوار – الراقصة دلوعة”. وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1200 – 2250” جنيهًا.

سعرحفلة شيرين عبد الوهاب في فندق انتركونتيننتال دبي 2022

تحيي شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة بمدينة دبي بفندق “إنتركونتيننتال دبي فيستفال” ويُشاركها الحفل فارس كرم وماجد المُهندس وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين “7500 جنيهًا، 25 ألف جنيه وهي فئة الـ vip”.

سعر حفلة مايا دياب في منتجع الحبتور جراند دبي 2022

تحيي المطربة مايا دياب بحفل رأس السنة بمدينة دبي مُنتجع الحبتور جراند دبي ويشاركها الحفل فارس كرم، ووصلت أسعار تذاكر الحفل بين “5 آلاف جنيه و15 ألف جنيه”.

سعر حفلة نانسي عجرم في فندق روتانا دبي 2022

تُحيي المُطربة نانسي عجرم حفل رأس السنة بفندق روتانا أبو ظبي، ووصلت أسعار تذاكر الحفل بين “3500 ، 6000، 15000 جنيه”.

من خلال هذه القائمة والتي تم طرح المزيد من المعلومات حول امكان واسعار حفلات الفنانين العرب، يمكن للراغبين في حضور حفلات الفنانين المفضلين لديهم الحصول في الموعد او المكان المناسب، فمناسبة راس السنة من المناسبات الي يحبذ الكثير من الناس احيائها بحضور الحفلات والفعاليات التي تقام في هذه الليلة متمنيين لكم المزيد من الفرح والسرور وان يكون هذا العام عام التحقيق للأحلام والامنيات.

تُحيي المُطربة نانسي عجرم حفل رأس السنة بفندق روتانا أبو ظبي، ووصلت أسعار تذاكر الحفل بين “3500 ، 6000، 15000 جنيه”.

من خلال هذه القائمة والتي تم طرح المزيد من المعلومات حول امكان واسعار حفلات الفنانين العرب، يمكن للراغبين في حضور حفلات الفنانين المفضلين لديهم الحصول في الموعد او المكان المناسب، فمناسبة راس السنة من المناسبات الي يحبذ الكثير من الناس احيائها بحضور الحفلات والفعاليات التي تقام في هذه الليلة متمنيين لكم المزيد من الفرح والسرور وان يكون هذا العام عام التحقيق للأحلام والامنيات.



حفلات رأس السنة 2022 في بيت لحم :-

فندق جولدن بارك ، حفلة للفنان مراد قربي مع فرقة أبو وديع الموسيقية والفنان شرقاوي يوم الجمعة 20 ديسمبر 2022 .

فندق الجولدن روف ، حفلة ليلة رأس السنة ، حفلة للنجم أمين كيوف مع فرقة أبو وديع الموسيقية والفنان شرقاوي يوم 31 ديسمبر 2022 .

بيت لحم قاعة المختار الملوكية حفلة ليلة رأس السنة للفنان إياد طنوس 31 ديمسبر 2022 .

بيت لحم ، بيت ساحور قاعة المختار ، حفلة عيد الميلاد المجيد للفنان هيثم خلالية 25 ديسمبر 2022 .

بيت لحم بيت ساحور ، فندق الجولدن بارك، حفلة الفنان علاء عكر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2022 .

بيت لحم بيت ساحور ، فندق الجولدن بارك، حفلة الفنان مراد قربي يوم الأربعاء 1 يناير 2022 .