تراند اليوم : نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 ... نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 حسب الاسم ورقم الاكتتاب

يمكنكم حصرياً عبر موقع وزارة التربية السورية التعرف على نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 ، وأصدرت وزارة التربية السورية اليوم نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021 " نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 " وتعليمات القيد والقبول كذلك في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية والمهنية والخاصة والمندمجات مع الكوكبة المستولى عليها وما في حكمها كذلك للعام الدراسي 2022 / 2022.

حيث أعلنت الوزارة في تعميم على مديرياتها جمعاء بالمحافظات نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 وعود القيد والقبول اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 27-6-2022 ولغاية تاريخ 30-8-2022 وذلك للطلاب الناجحين من الذكور والإناث في شهادة التعليم الأساسي المرحلي أو الشهادة الإعدادية الشرعية كذلك لدورة سنة 2022.

هذا ووفق التعليمات السابقة يسجل الطالب أو الطالبة في المحافظة أو المنطقة التي حصل منها على الشهادة التعليمية الأساسية والاعدادية الشرعية حصراً بإستثناء الطلاب في محافظتي الرقة وإدلب حيث يسجل فى مدارس المحافظة من حصل على الشهادة من المدارس المدينة ويسجل كذلك في مدارس الريف من حصل على شهادة في مدارس الريف هناك فيما يسجل الطالب أو الطالبة من مدينتي الرقة أو إدلب في الصف الاول ثانوي العام في المحافظة التي يعيش فيها وفق الدرجة المحددة والمرصودة للتسجيل في مدينته الأصلية.

واما عن نسب النجاح لهذا العام فقد كانت أعلى بكثير من السنوات والأعوام السابقة، حيث بلغت هذا العام ما نفصله تالياً 1370 في ريف الحسكة وأكثر من 1990 في مدينة حماة وفي شهادة الاعدادية الشرعية بين 1856 في الريف بالحسكة و2696 في محافظة حماة.

اما دمشق 1700 درجة وفي ريفها1791 وفي القنيطرة كذلك 1573 وفي درعا كانت الحصيلة 1633، اما السويداء 1786 وفي حمص 1961 وفي مدينة حلب 1656 وفي محافظة حماه 1990 وفي إدلب كانت 1700 واما في طرطوس 1941 بينما في اللاذقية 1941.

ننشر لكم اليوم نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 العملي لجميع الطلاب والطالبات الراغبين بالاطلاع على نتائج مفاضلة القبول الجامعي في سوريا.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج المفاضلة المباشر للفرع الأدبي (عام-موازي-محافظات شرقية) والعلمي للعام الدراسي 2021 / 2021 .

بعد أن نشرت جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي (عام وموازي) للعام الدراسي 2021 ، واستعراض الرغبات للفرع الأدبي والعلمي.

من خلال جدول الحدود الدنيا للتسجيل المباشر للشهادة الثانوية من الفرع الأدبي والعلمي للرغبات التي لها مسابقات للعام الدراسي 2021 .

رابط رسمي لنتائج مفاضلة العملي في سوريا للعام 2021 من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتائج مباشرة.