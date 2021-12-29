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تراند اليوم : مباراة مصر وليبيا مباشر .. ماتش مصر و ليبيا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر 2021

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مباراة مصر وليبيا مباشر مباراة مصر وليبيا 2021 مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيا ماتش مصر و ليبيا،  وفاز منتخب مصر على منافسه الليبي، الجمعة الماضية، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر - 2022.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب المصري الصاعد عمر مرموش، من خلال تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الليبي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ومع فوز المنتخب المصري أصبح لديه 7 نقاط ليتصدر مؤقتًا المجموعة السادسة للتصفيات الذي كانت تتصدره ليبيا بـ6 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مرة أخرى الاثنين المقبل في ليبيا في مباراة الجولة الرابعة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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