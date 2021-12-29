تراند اليوم : مباراة مصر وليبيا مباشر .. ماتش مصر و ليبيا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر 2021

مباراة مصر وليبيا مباشر مباراة مصر وليبيا 2021 مشاهدة مباراة مصر وليبيا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيا ماتش مصر و ليبيا، وفاز منتخب مصر على منافسه الليبي، الجمعة الماضية، بهدف نظيف في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر - 2022.

وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب المصري الصاعد عمر مرموش، من خلال تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الليبي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

ومع فوز المنتخب المصري أصبح لديه 7 نقاط ليتصدر مؤقتًا المجموعة السادسة للتصفيات الذي كانت تتصدره ليبيا بـ6 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مرة أخرى الاثنين المقبل في ليبيا في مباراة الجولة الرابعة.