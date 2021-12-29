تراند اليوم : هل تعلم عن المولد النبوي الشريف

هل تعلم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية 1443، المولد النبوي الشريف هو أحد أهم الأعياد الإسلامية التي ينتظرها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولعل أفضل ما يجب القيام به في هذا اليوم هو الاحتفال الفكري. سرد ويكيبيديا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر المحطات الإسلامية والغزوات والصعوبات التي واجهها في حياته في نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

مقدمة في المولد النبوي لإذاعة المدرسة 1443

هل تعلم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية 1443

شعر عن المولد النبوي الشريف 1443

مقدمة في المولد النبوي لإذاعة المدرسة 1443

في لحظات الصباح الباكر من هذا اليوم، سنقدم لكم مقطعًا إذاعيًا مدرسيًا يغطي أهم مواضيع اليوم، وهي “مولد النبي الكريم”. النبي صلى الله عليه وسلم. ، وكان من أهم وأعظم الأحداث في تاريخ البشرية، حيث أرسله الله سبحانه وتعالى لنشر دين الإسلام في العالم وإخراج الناس من الضلال والكفر والظلام إلى نور الإسلام. والقيادة. الحمد له على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها علينا، وهي نعمة في القيادة والإسلام.

هل تعلم عن المولد النبوي الشريف للاذاعة المدرسية 1443

والآن مع الفقرة، هل تعرفون إحدى أهم فقرات الإذاعة المدرسية، والتي نناقش فيها أهم المعلومات عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:

هل تعلم أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب توفي والنبي في بطن أمه؟

هل تعلم أن أمينة أم الرسول والنبي توفيت في السادسة من عمرها وتوفيت أثناء سفرهما من المدينة المنورة إلى مكة.

هل تعلم أن سبب تسمية النبي محمد بهذا الاسم هو رؤية رآها جده عبد المطلب، وقال إنه يريد أن يثني عليها أهل الأرض وأهل السماء.

شعر عن المولد النبوي الشريف 1443

والآن نقدم لكم مقتطفًا من آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي سيقرأها التلميذ في أذنك “…”:

ولدت القيادة فالمخلوقات هي ضياء

وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الُروحُ وَالـمَـلَأُبّاع الـمَلائِكُ حَولَهُ

لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

و .الـعَـرشَـ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي

المنتهى والسدرة الأسماء

وسد فرقان يضحك على الربا

بُالـتُـرجُـمـ ان شِذِيَّةٌ غَنّاءُ

الوحي يقطر سلاسل من السلاسل

وَالـلَـوحُ وَالـقَـلَـمُ البَديعُ رُواءُ

تم تنظيم أسماء الرسل وهم يمثلون ورقة شجر

في اللوح اسم محمد طغراء.

اسم جلالة الملك في بديع

ُلِـفٌ هُـنـالِـكَ وُاِسمُ طَهَ الباءُ

اللهم احسن الذين جاءوا تحية

من أولئك الذين تم إرسالهم للإرشاد، ذهبوا معك

في بيت الأنبياء الذين لا يلتقون

ُلّا الـحَـنـائِـفُ فـيهِ وَالحُنَفاءُ