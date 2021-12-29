تراند اليوم : نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2021 سوريا ,,, نتائج اختبار القبول بمدارس المتفوقين 2021-2022 ( نتائج المتفوقين 2021 )

أعلنت وزارة التربية السورية نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 .

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دمشق - السابع الأساسي

دمشق - الأول الثانوي

ريف دمشق - السابع الأساسي

ريف دمشق - الأول الثانوي

حلب - السابع الأساسي

حلب - الأول الثانوي

درعا - السابع الأساسي

درعا - الأول الثانوي

دير الزور - السابع الأساسي

دير الزور - الأول الثانوي

حماه - السابع الأساسي

حماه - الأول الثانوي

الحسكة - السابع الأساسي

الحسكة - الأول الثانوي

حمص - السابع الأساسي

حمص - الأول الثانوي

اللاذقية - السابع الأساسي

اللذقية - - الأول الثانوي

القنيطرة - السابع الأساسي

القنيطرة - الأول الثانوي

السويداء - السابع الأساسي

السويداء - الأول الثانوي

طرطوس - السابع الأساسي

طرطوس - الأول الثانوي