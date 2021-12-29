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تراند اليوم : نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2021 سوريا ,,, نتائج اختبار القبول بمدارس المتفوقين 2021-2022 ( نتائج المتفوقين 2021 )

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أعلنت وزارة التربية  السورية نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 .

ويمكنكم تحميلها لجميع المقالات من الأسفل:

دمشق - السابع الأساسي
دمشق - الأول الثانوي

ريف دمشق - السابع الأساسي
ريف دمشق - الأول الثانوي

حلب - السابع الأساسي
حلب - الأول الثانوي

درعا - السابع الأساسي
درعا - الأول الثانوي

دير الزور - السابع الأساسي
دير الزور - الأول الثانوي

حماه - السابع الأساسي
حماه - الأول الثانوي

الحسكة - السابع الأساسي
الحسكة - الأول الثانوي

حمص - السابع الأساسي
حمص - الأول الثانوي

اللاذقية - السابع الأساسي
اللذقية - - الأول الثانوي

القنيطرة - السابع الأساسي
القنيطرة - الأول الثانوي

السويداء - السابع الأساسي
السويداء - الأول الثانوي

طرطوس - السابع الأساسي
طرطوس - الأول الثانوي

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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