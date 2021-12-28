تراند اليوم : مباراة ليفربول اليوم مباشرة .. ليستر سيتي ضد ليفربول مباشر HD بث مباشر ليفربول وليستر سيتي كورة جول

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ليفربول يلاقي نظيره نادي ليستر سيتي ، ولكن هذه المرة في مواجهة من ثلاث نقاط وليست كما حدثت في الأسابيع الأخيرة من خروج المغلوب في بطولة الكأس، وذلك في واحدة من أمتع المواجهات بين الفريقين، وبالتالي يحاول الفريق الريدز أن يعود للإنتصارات من جديد، وذلك عبر بوابة ليستر بعد التعادل الأخير مع نادي توتنهام هوتسبير، فهل ينجح بالعودة للإنتصارات أم سيكون هناك سقوط في الفخ من جديد.

ليفربول في المواجهة الأخيرة له ضد نادي توتنهام قدم أداء جيد، ولكن تعادل ضد الخصم بهدفين مقابل هدفين، وبالرغم من خسارة الريدز في العام الماضي ضد ليستر خارج أرضه ، نجح الفريق الأحمر في الفوز في آخر ثلاث مواجهات من أربعة خارج أرضه ضد ليستر، أكثر مما حققه الفريق من إنتصارات في تسع زيارات قبل ذلك.

ليستر سيتي من جانبه يحاول السيطرة علي الأوضاع بعد الخسارة الأخيرة الكبيرة التي تعرض لها ضد نادي السيتي بفارق ثلاثة أهداف فقط، وبالتالي يحاول الفريق أن يعود من جديد إلي الإنتصارات عبر بوابة نادي ليفربول، خاصة أن الفريق لديه كل المعرفة بالفريق بعد أن تقابل معه في المواجهات الماضية.