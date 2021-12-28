تراند اليوم : ليفربول مباشر .. بث مباشر ليفربول HD ليفربول وليستر سيتى مباشر HD بث مباشر مباراه ليفربول وليستر سيتى بث مباشر مباراه ليفربول وليستر سيتي

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يبدو أن عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول وليستر سيتي في قمة منافسات الجولة، وسيبحث كل فريق في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل التقدم للأمام بجدول ترتيب البريميرليج وانهاء عام 2021 بانتصار يمهد الطريق لبدية سنة سعيدة على الفريق والتقدم للأمام بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول يدخل لقاء اليوم بدوافع كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاثة للحفاظ على فرصه في مطاردة اللقب الذي توج به مانشستر سيتي في الموسم الماضي، الريدز يدرك تاما أن لقاء اليوم لن يكون سهلا ولا سيما وأنه سيقام على أرض الفريق المنافسة مما يمنحه أفضلية قليلا للفوز باللقاء، ليفربول يدخل لقاء اليوم قادما من انتصار على ليستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية ليواصل مشواره في كأس رابطة المحترفين ويتأهل للدور قبل النهائي، وعلى الرغم من أن ليفربول خاض لقاء ليستر سيتي بعدد كبير من اللاعبين البدلاء ألا أنه استطاع الانتصار وقلب الطاولة على ليستر سيتي ليعبر للدور قبل النهائي من البطولة.

ليفربول سيستعيد في لقاء اليوم لخدمات القوة الضاربة للفريق ممثلة في محمد صلاح وفان دايك وساديو ماني وجوتا وهندرسون إلى جانب الحارس المخضرم أليسو بيكر، فعلى الرغم من الخطأ الفادح لأليسون في اللقاء الماضي بالبريميرليج أمام توتنهام ألا أنه سيكون الحارس الأساسي في لقاء اليوم وسيبحث عن تقديم عرض أفضل من الذي ظهر عليه في لقاء توتنهام، كما أن محمد صلاح سيبحث بكل قوته عن الوصلو لمرمى توتنهام وزيادة رصيده من الأهداف للهروب أكثر بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي ولا سيما وأن صلاح سيغيب عن ليفربول لعدد من المباريات بالبمريميرليج في ظل مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية القادمة المقرر إقامتها في الكاميرون.

ليفربول يتواجد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بعدما فاز في 12 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر في لقاء وأحرز الفريق 50 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل الريدز الرسمي أمام الثعالب

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة لها

لا تفوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي والتي تأتيكم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports .

وفي الناحية الأخرى سيبحث صاحب الأرض في لقاء اليوم عن الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها أول امس أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، فريق الثعالب فشل في افتراس مانشستر سيتي في اللقاء الماضي وخسر بفارق 3 أهداف، فريق ليستر سيتي سيبحث في لقاء اليوم عن تقديم عرض أفضل وأقوى من الذي قدمه في اللقاء الأخير للخروج من المباراة بنتيجة طيبة تساهم في تحسين موقفه في جدول البريميرليج، جماهير ليستر سيتي لن تقبل تعرض الفرق لأي هزيمة أو نتيجة سلبية بالمواجهات القادمة مما يجعل لاعبي الثعالب في لقاء اليوم تحت ضغط كبير وقد يؤثر ذلك على مستواهم في المباراة.

ليستر سيتي تراجع للمركز العاشر برصيد 22 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 7 مباريات وأحرز 30 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

تشكيل ليستر الرسمي أمام الليفر

تشكيل ليستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا - كاجلار سويونكو - لوك توماس - أيوزي بيريز

خط الوسط: دانيال أمارتي -ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس - جيمس ماديسون - هارفي بارنيس