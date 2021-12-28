تراند اليوم : مباشر ليفربول وليستر سيتي .. بث مباشر الليفر بث مباشر ليفربول وليستر سيتى بث مباشر مباراه ليفربول وليستر سيتى بث مباشر ليفربول وليستر سيتي HD

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وتُقدّم إستديوهات مُتابعه للمباريات التى تجرى فى الدوريات الاوروبيه لحظة إقامة هذه المباريات ومتابعه شَامِلة لأهم فرص المباريات والأهداف كما تقدم برنامج ميركاتو الخاص بالإنتقالات فى فترة الشتاء أو فى نهاية الموسم بالإضافه الى النشرة الاقتصادية الرياضية والعديد من البرامج الأخرى، ويذكر أنه يذاع برنامج الليجا فى أسبوع على بى أن سبورت الاخبارية الجمعه من كل أسبوع الساعه 17:30 توقيت جرينتش اى الساعه 7:30 توقيت مصر والساعه 8:30 توقيت مكه المكرمه، ويُقدّم البرنامج كل مايخص أحداث الليجا فى الأسبوع وطن الاهداف واهم الاحداث ومُلخّص المباريات، هذا وتنقل قنوات beIN Sports (الجزيرة الرياضية سابقََا) البطولات الرياضية الهامّة ومن بينها بطولة الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، وذلك في تغطية مميزة وحصرية مع استوديو تحليلي مُتميز يضُم نخبة من أهم المحللين الرياضيين، وتتبع القنوات مجموعة beIN، وتقدم خدمة البث 24 ساعة يوميََا، وقد بدأت قناة الجزيرة الرياضية البث في عام 2003 كقناة واحدة ثُمّ تحولت إلى مجموعة قنوات خلال سنتين فقط، وفي عام 2014 تم تغيير اسمها من الجزيرة الرياضية إلى beIN، وارجع البعض سبب هَذا التغيير إلى حساسية بعض الأفراد مما اعتبروه مواقف سياسية لقناة الجزيرة، وكانَت هذه محاولة منها لفصل قنواتها الرياضية عن قنواتها الإخبارية.

وقناة بي إن سبورت تملك الحُقوق الحصرية في بث المباريات والبطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل كأس العالم لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، الدوري الألماني وغيرهم، بالإضافة إلى العديد من البطولات الكروية والرياضيات الأخرى