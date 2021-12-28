تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول .. بث مباشر ليفربول وليستر HD ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراه ليفربول مباشر يلا شوت

ليفربول مباشر ليفربول وليستر سيتى مباشر مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر يلا شوت بث مباشر ليفربول وليستر بث مباشر مباراة ليفربول تشكيلة ليفربول الأساسية في لقاء اليوم ضد ليستر سيتي تشهد مشاركة كوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر، ليعوض غياب أندي روبرتسون.

ويعود كل من فابينيو وجوردان هندرسون لوسط الملعب.

ليفربول – الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس.

في خط الوسط: أوكسليد تشامبرلين – جوردان هندرسون – فابينيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – ديوجو جوتا.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: كيلهير – كورتيس جونز – جيمس ميلنر – نيكو ويليامز – إبراهيما كوناتي – جو جوميز ــ نابي كيتا – بيك – روبرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن الريدز يملك 41 نقطة، في المرتبة الثانية بجدول ترتيب البريميرليج، فيما يمتلك الثعالب 22 نقطة، بالمركز الحادي عشر.