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تراند اليوم : بث مباشر ليفربول وليستر .. مباراة ليفربول اليوم بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر

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بطاقة مباراة ليستر سيتي و ليفربول

البطولة الدوري الانجليزي الممتاز
موعد المباراة 28-12-2021
توقيت المباراة 22:00 بتوقيت Africa/Cairo
القناة الناقله beIN Sports Premium 1
معلق المباراة رؤوف خليف

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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