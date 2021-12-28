تراند اليوم : ماتش ليفربول بث مباشر .. مباراة ليفربول ليستر سيتي اليوم بث مباشر live ماتش ليفربول لايف HD ماتش الليفر مباشر مشاهدة ماتش ليفربول

ماتش ليفربول بث مباشر ماتش ليفربول مباشر مشاهدة ماتش ليفربول اون لاين ماتش ليفربول لايف ماتش الليفر مباشر مشاهدة ماتش ليفربول ماتش الليفر الان و يلتقي الريدز مع خصمه الذئاب اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، في سياق مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، ومع اقتراب موعد انطلاق مباراة الديربي الإنجليزي أكد يورجن كلوب جاهزية اللاعبين لخوض المباراة، كما أكد اعتماده تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي مشير أن المواجهة ستكون صعبة جداً لكن اللاعبون سيقاتلون من أجل النصر.

وقد انتهي ليفربول من الاستعداد لملاقاة نظيره ليستر سيتي، ويسعى اللاعبين لتقديم مستوى جيد في هذه المواجهة الهامة التي ستحمل طابعاً ثأرياً، فمن المتوقع أن يبذل ليستر سيتي جهده من أجل حصد الفوز والإطاحة بخصمه ليفربول الذي تسبب في إقصاءه من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، كما يأمل الذئاب الخروج من حالة التخبط وعدم الاستقرار التي يمر بها اللاعبين.

وكان ليفربول قد إلتقي مع ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، فقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ليتم الاحتكام لركلات الترجيح وانتهت لصالح ليفربول الذي سجل 5 ركلات مقابل 4 ركلات.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي تلقي ليستر سيتي هزيمة ساحقة من قبل مانشستر سيتي، والتي انتهت بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ليفقد الذئاب النقاط الثلاثة.

وتذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية.