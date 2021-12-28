تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر الآن بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Liverpool

ماتش ليفربول مباشر الآن بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر Liverpool ويلتقي ليفربول وليستر سيتي على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويبحث ليفربول عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل في آخر مباراتين مع توتنهام هوتسبير في البريميرليج (2-2)، وضد ليستر سيتي في كأس الرابطة (3-3).

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم خدمات نجمه أندرو روبرتسون الظهير الأيسر، بسبب تعرضه للطرد ضد توتنهام.

ووفقًا لموقع "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول في المباراة، كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - تيسميكاس.

الوسط: هندرسون - فابينيو - كيتا.

الهجوم: صلاح - جوتا - ماني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بـ6 نقاط، ولدى الريدز مباراة مؤجلة.تنقل قنوات bein sports hd1، hd2، 4k. في بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، القمة النارية التي يشاهدها جميع عشاق النجم محمد صلاح في مصر وحول العالم، في الوقت الذي تحصد فيه مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر سيتي أهمية عقب الانتصارات الكبيرة للفريقين، ورغبه كل منهما بكسر حلقة صعبة في الدوري الإنجليزي والبقاء في الصدارة ، ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الرابع.