تراند اليوم : مباراة ليفربول اليوم مباشرة HD بث مباشر ليفربول وليستر سيتي مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم يلا شوت

مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ماتش ليفربول بث مباشر بث مباشر ليفربول وليستر سيتي بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم يلا شوت واعتمد يورجن كلوب تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي والتي سيقودها نجم المنتخب المصري محمد صلاح، فمن المقرر أن يلتقي الريدز مع غريمه الذئاب اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، من عمر مباريات الجولة العشرون من عمر الدوري الإنجليزي للمحترفين، فيترقب الجمهور هذه المواجهة النارية التي يأمل فيها ليستر سيتي عدم تكرار سيناريو كأس الرابطة الإنجليزية، حيث نجح ليفربول في إقصاء الذئاب من البطولة.

ويحل ليفربول ضيفاً على خصمه لين ستر سيتي حيث ستنعقد المباراة على ملعب كينج باور، فيسعى يورجن كلوب لتجهيز أفضل لاعبيه الذين سيشاركون في لقاء الديربي الإنجليزي، وستكون مهمة اللاعبين تعويض النقاط التي فقدها الفريق في لقاءهم أمام توتنهام بالجولة السابقة من الدوري المحلي، ويأمل الريدز أن يعود للوصول إلى مركز الصدارة فقد نجح مانشستر سيتي في التربع على العرش برصيد 47 نقطة، بينما يبتعد ليفربول عن الصدارة بفارق 6 نقاط محتل المركز الثاني.

وستنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، تيسيمكاس، ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي.

في خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، فابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.