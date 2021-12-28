تراند اليوم : حفلات رأس السنة 2022 .. اماكن واسعار حفلات راس السنة 2022

ينتظر الجمهور بعد أيام معدودة حفل وداع عام 2021 حفلات رأس السنة 2022 للإحتفاء بالعام الجديد أي 2022، لذلك ستشهد بعض الدول بين لبنان والخارج على إحياء سهرات غنائية لأبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وذلك مع التقيّد بالإجراءات الإحترازية من وباء كورونا، لكن نلحظ أنّ هذا العام يشهد على عدد ضئيل من الحفلات مقارنة بالأعوام السابقة، وإليكم جدول أبرز سهرات رأس السنة:

حفل يجمع حسين الديك،محمد خيري وهشام حدّاد في دبي

تُقدِّم شركة Spotlight لصاحبها السيد ماهر خوخجي حفلاً يجمع كل من النجميْن السوريّيّن حسين الديك ومحمد خيري والممثل ومقدم البرامج اللبناني "الكوميديان" هشام حدّاد، وذلك ليل رأس السنة الميلادية.

سيكون الجمهور على موعد مع هذا الحفل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث سيُقام في فندق جراند موفنبيك بإمارة دبي ليستقبل الجمهور مع النجوم الآنف ذكرهم عام 2022 مع وداع عام 2021.

ومن المتوقع أن تلقى هذه السهرة حضوراً جماهيرياً مع شركة Spotlight الرائدة في مجال تنظيم وتقديم أجمل السهرات والمناسبات الفنية.

علماً أنّ أغاني أغاني هي أحد الراعيين الإعلاميين لهذا الحفل.

معين شريف، دينا حايك وماريو باسيل في لبنان بِحفل مشترك

يُحيي النجم اللبناني معين شريف وإلى جانبه النجمة اللبنانية دينا حايك والممثل الكوميدي ماريو باسيل حفلاً مشتركاً ليل رأس السنة 2021-2022.

يُقام هذا الحفل في كازينو لبنان-صالة السفراء، وهو بتوقيع شركة PGM Production التي يترأسها السيّد باسكال مغامس.

علماً أنّ PGM PRODUCTION كانت قد قدمت حفلاً مميزاً مع الفنان معين شريف أيضاً ليل رأس السنة الفائت، ومن المتوقع أن تُكرّر الشركة هذا النجاح الكبير في حفلها المنتظر هذا العام. مع الإشارة إلى أنّ أغاني أغاني هي أحد الراعيين الإعلاميين لهذا الحفل.

إليسا، حسين الجسمي وبلقيس بحفل مشترك في أبو ظبي

أُعلن عن إقامة حفل غنائي مشترك يحييه كل من ملكة الإحساس اللبنانية إليسا، النجم الإماراتي حسين الجسمي والنجمة اليمنية بلقيس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في إمارة أبو ظبي.

يُقام هذا الحفل يوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر في الساحة الجنوبية لجزيرة الماريه.

بدورهم نشر نجوم الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي الملصقات الترويجية لهذه السهرة المميزة التي يستقبلون فيها العام الجديد مع جمهورهم.

كما كتبت إليسا عن الحفل المنشور الإلكتروني التالي: "إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك".

نجوى كرم وناصيف زيتون معاً ليل رأس السنة في دبي

تستعد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل جماهيري كبير بمشاركة النجم السوري ناصيف زيتون على مسرح "فيستيفال أرينا" في دبي ليلة رأس السنة الميلادية بتنظيم من شركة Best moments events و Humanagement.

ترويجاً للحفل، دعت نجوى جمهورها لحضور فكتبت عبر منصات التواصل الاجتماعي: "خلونا نستقبل سوا سنة 2022 بالإمارات بالفيستيفال أرينا، على أمل تكون هالسنة، سنة خير على الجميع".

بدوره طالب ناصيف محبيه إنهاء السنة بحدث مميز وعلّق: "تعوا ننهيا هيك بتميز ونحتفل بسنة جديدة يملا فيها الغنى سما دبي".

نوال الزغبي في الولايات المتحدة الأميركية لإستقبال العام الجديد

أعلنت النجمة الذهبية نوال الزغبي عن حفلها ليل رأس السنة الذي تستقبل فيه عام 2022 مع وداع عام 2021.

في التفاصيل، تستعد الزغبي لإحياء سهرة العام الجديد مع جمهورها في الولايات المتحدة الأميركية وتحديداً في ولاية ديترويت، كما طرحت النجمة الذهبية الملصق الترويجي الرسمي لهذا الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حفل مشترك في لبنان مع ملحم زين، حاتم العراقي، نادر الأتات وسيف نبيل

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت على حفل غنائي ليل رأس السنة يجتمع فيه كل من ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين والنجم اللبناني نادر الأتات مع نجميْ العراق حاتم العراقي وسيف نبيل. وذلك في Hilton Beirut Habtoor Grand.

عاصي الحلاني يستقبل 2022 في الأردن

يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة عمان بالمملكة الأردنية ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.

في هذا الإطار، كان قد نشر الحلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الملصق الترويجي للحفل، وعلّق عليه كاتباً: "ليلة رأس السنة في عمان أرض النشامى وأرض الخير".

راغب علامة يختار وجهته في الولايات المتحدة الأميركية

كشف السوبر ستار راغب علامة عن اللقاء المنتظر مع جمهوره ليلة رأس السنة حيث سيستقبل العام الجديد 2022 في هيوستن-تكساس بالولايات المتحدة الأميركية مع الجاليات اللبنانية والعربية هناك.