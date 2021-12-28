تراند اليوم : حفلات رأس السنة 2022 .. جدول أماكن وأسعار احتفالات راس السنة 2022 ( حفلات رأس السنة ٢٠٢٢ ) مصر والامارات والاردن

عقب دخول العام 2022 يبحث الكثير من الراغبين بحضور احتفالات رأس السنة الجديدة عن أماكن وأسعار حفلات رأس السنة 2022 في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقضي غالبية سكان العالم ليلة رأس السنة في الأماكن الترفيهية والفنادق والمناطق السياحية، وينشط المطربين والمغنين بأداء الحفلات والسهرات في رأس السنة من كل عام.

ويهتم عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، والعديد من الأشخاص حول العالم العربي، على إقامة حفلات مختلفة للاحتفاء بالعام الجديد مع المتابعين، منها ما يتم عرضه على التلفاز والبعض الآخر يكون لايف على المسرح، ويبحثون عن قائمة حفلات رأس السنة الجديدة 2022 في الوطن العربي، من أجل المشاركة في الحفلات التي سوف تقام في غالبية الدول العربية والأجنبية.

قائمة حفلات رأس السنة الجديدة 2022 في الوطن العربي

هناك العديد من الدول حول الوطن العربي والتي توج على استعدادها من أجل إقامة حفلات رأس السنة الميلادية وسوف نذكر بعض من قائمة الدول العربية كالتالي:

حفلات رأس السنة 2022 في مصر

تستعد مصر من أجل إقامة العديد من الحفلات والتي سوف يشارك من خلالها أبرز الفنانين وهم كالتالي:

مشاركة الفنان صابر الرباعي بحفلات رأس السنة 2022 في مصر يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، على مسرح المنارة.

مشاركة الفنانة السورية لإحياء حفل رأس السنة 2022 تحت سفح الأهرامات في أخر شهر ديسمبر.

يحيي الفنان اللبناني وائل جسار حفل في أبرز فنادق القاهرة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

حفلة سميرة سعيد وحكيم وعبدالباسط حمودة في إحدى الفنادق الكبرى بوسط القاهرة على النيل في ليلة رأس السنة.

حفلة أمينة والراقصة دينا في فندق فورسيزون نايل بلازا، والتي تتعلق بالحفلات والأغاني الشعبية.

يحيي رامي صبري ومحمود الليثي حفل رأس السنة 2022 في فندق رمسيس هيلتون.

مشاكرة الفنان تامر حسي لإحياء حفل رأس السنة 2022 في فندق ريتز كارلتون.

حفلات رأس السنة 2022 في السعودية

قامت اللجنة بتوضيح أبرز المعلومات حول حفلات رأس السنة 2022 في السعودية، فمن المحتمل أن يكون هناك سلسلة حفلات قوية في ذلك اليوم، وفيما يلي سوف نذكر جدول مواعيد أهم الحفلات التي تم الإعلان عنها حتى الآن:

التاريخ الحفل المكان 28 ديسمبر أميمة طالب وراشد الفارس أوايسس (9 مساءً) 29 ديسمبر داليا مبارك

عايض

مطرف المطرف أوايسس (9 مساءً) 31 ديسمبر الفرق الشعبية البوليفارد 31 ديسمبر ماجد المهندس

راشد الماجد البوليفارد وأوايسس 31 ديسمبر تو باك الموسيقية (مهرجان موسيقي لعدد من موسيقيين الوطن العربي) البوليفارد 31 ديسمبر الملحن السعودي: ياسر بو علي البوليفارد (9 مساءً)

جدول حفلات رأس السنة في دبي 2022

يبين الجدول التالي الحفلات التي سوف تُقام في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022ميلادي :

اسم الفنان مكان الحفل زمان الحفل الفنانة نوال الكويتية مدرج خورفكان 18/ من شهر نوفمبر تشرين الثاني/ لعام 2021م الفنانة ماجدة الرومي ميديا سيتي دبي 25/ من شهر نوفمبر تشرين الثاني/ لعام 2021م الفنان وائل كفوري والفنان ملحم زين مسرح المجاز 17/ من شهر ديسمبر كانون الأول/ لعام 2021م الفنانة أصالة نصري والفنان ماجد المهندس ميديا سيتي دبي 27/ من شهر نوفمبر تشرين الثاني/ لعام 2021م الفنان وائل كفوري والفنانة هيفا وهبي فندق المريديان دبي 19/ من شهر نوفمبر تشرين الثاني/ لعام 2021م

حفلات رأس السنة في الأردن 2022

تم تحديد الجدول الخاص بالحفلات التي سوف تُقام في الأردن والعاصمة عمان،، من أجل الاحتفال بقرب حلول السنة الميلادية الجديدة، والتي لها صوت مسموع حول العالم، حيث أنها تهتم كافة الدول بالاحِتفال ببداية السنة بطرقها الخاصة، وسوف نذكر حفلات الفنانين في الأردن :

مشاركة الفنان سيف نبيل فندق لو رويال في تاريخ 31.12.2022.

مشاركة الفنان راغب علامة عمان فندق جراند حيا في تاريخ 31.12.2022

مشاركة الفنان حسين السلمان في عمان في فندق لو رويال في تاريخ 30.12.2022

مشاركة الفنان فارس كرم مع ميريام فارس فندق شيراتون الموجود في عمان في تاريخ 31.12.2022

هناك الكثير من الأفراد حول العالم والذين لديهم الاهتمام والرغبة في المشاركة في الحفلات التي سوف تقام في كافة أنحا دول الوطن العربي والتي تعرفنا على أبرز الدول العربية وبعض المشاركة الفنية والمهرجانات فيها والأماكن التي سوف تقام بها الحفلات.