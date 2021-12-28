الاكثر متابعة اليوم - شقيق هيفا وهبي نفّذ عملية انتحارية وهذه صوره

كثيرون لا يعرفون أن للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي شقيق يُدعى أحمد وهبي مات شهيدًا في حركة أمل وقدّم روحه في سبيل المقاومة اللبنانية ضد اسرائيل العام ١٩٩٧.

عارضة الأزياء اللبنانية أخت هيفا أعادت احياء هذه القضية مجددًا حين قالت دون أن تذكر هيفا ان شقيقها شهيد ووالدها تبرّأ منها.

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وأعادت نشر اسمه واسم العملية الانتحارية التي أقدم عليها، وحين بحثنا عن اسمه وجدنا عددًا من الصور له قبل تنقيذ العملية البطولية.

ماذا قالت الاذاعات الاسرائلية عن عملية المجاهد احمد وهبي في العام ١٩٩٧؟

في ذاك العام، تلقت قوات الاحتلال ضربة عسكرية جديدة في سلسلة عمليات ومواجهات خاضها مجاهدو المقاومة الاسلامية ومجموعات تابعة لحركة امل في واديي الحجير والسلوقي، استمرت عدة ساعات واستخدم فيها المجاهدون الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ودفعت قوات الاحلال بتعزيزات عسكرية ضخمة الى ارض المعركة، كما تدخل الطيران المروحي لمرات عديدة في محالة لسحب الاصابات وانتشال القتلى والجرحى الصهاينة، كما حاول العدو القيام بعمليات انزال افشلها المقاومون، واكدت المعلومات مقتل اربعة جنود اسرائيليين وجرح عدد اخر في المواجهات، فيما ذكر تلفزيون الشرق الاوسط التابع للعملاء ان عددهم بلغ سبعة عشر جريحا.

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وكان تحدث المراسل العسكري لاذاعة جيش الاحتلال “انه واثناء تواجد قوة اسرائيلية في نشاط عملاني في القطاع الاوسط من “الحزام الامني” لاحظت هذه القوة في ساعات الظهيرة خلية تابعة لحركة امل وفتحت القوة النار عليها فقتلت اربعة وجرحت آخر.. واندلعت في منطقة الاشتباك نيران كبيرة جدا، وادت الرياح التي هبت في المنطقة وكانت قوية جدا الى انتقال النار حيث تتواجد القوة الاسرائيلية وحاصرتها مما ادى الى مقتل اربعة جنود واصابة ستة”، وقرر قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال عميرام ليفين تشكيل لجنة تحقيق في الامر.

ونشرت اذاعة العدو ثلاثة اسماء من القتلى، سمحت الرقابة العسكرية بالاعلان عنهم وهم: الرقيب اول اوشري شفارتش (19 عاما)، الرقيب اول اورن ظريف (21 عاما) والرقيب دان شمعون (21 عاما).

وفي وقت لاحق نعت حركة امل اربعة من مقاتليها استشهدوا في المواجهات وهم: احمد محمد وهبي، سمير عصام خروبي، محمد دخيل قبيسي وعلي حسين نعمة.

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الشهيد القائد الحاج أحمد محمد وهبي

مواليد بلدة محرونة 29-10-1971.

‏- إنتسب إلى صفوف أفواج المقاومة اللبنانية- أمل وجمعية كشافة الرسالة الاسلاميّة عام 1985.

– قائد فوج بلدته محرونة في جمعية كشافة الرسالة الإسلاميّة

– شارك في العديد من الدورات التدريبيّة العسكريّة.

‏- تميّز الشهيد بذكائه، وكان ذو أخلاق عالية، طيِّب المعشر، يحب خدمة الناس، لديه روح مرحة وبشوش الوجه.

‏- شارك في العديد من العمليات النوعية ضد قوات الإحتلال الإسرائيلي وعملائه.

– استشهد بتاريخ 28/8/1997 في عملية وادي الحجير البطولية التي إستمرت ستة عشر ساعة متواصلة خاض فيها المجاهدين مواجهات بطولية وصلت إلى حد إستخدام السلاح الأبيض بعد نفاذ الذخيرة، وسقط فيها للعدو باعترافه 12 قتيلاً وسبعة جرحى.