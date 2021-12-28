تراند اليوم : حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة

حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة ،تتميز مصر بتعدد الأماكن السياحية التي ترعى احتفالات راس السنة الميلادية، التي يزورها العديد من الأجانب والعرب للاستمتاع بالفعاليات والمظاهر الاحتفالية، وتعد القاهرة العاصمة، والاسكندرية عروس البحر، وشرم الشيخ والغردقة من أبرز المدن التي تنشط فيها حركة السياحة مع اقتراب الاحتفالات، فلم تمنع جائحة كورونا العديد من الفنانين كالفنان صابر الرباعي و الفنان وائل جسار والفنانة أصالة والفنانة هيفاء وهبي والفنان حكيم وغيرهم من النجوم من احياء حفلات رأس السنة الميلادية في أبرز الأماكن السياحية في مصر مثل ساقية الصاوي، ودار الأوبرا المصرية، وألمع الفنادق المصرية، والمسرح الصغير ومركز المنارة والعديد من المسارح والأندية والساحات والحدائق العامة، وتختلف أسعار حفلات راس السنة في مصر تبعاً للمكان المنظم للحفل والفنان الذي سيحيي الحفل، وتتنوع أسعار التذاكر الخاصة بكل حفل، وسنقوم بتفصيل أسعار الحفلات في سياق تقريرنا.

حفلات رأس السنة 2022 في القاهرة

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة أبرز نجوم الفن لاحياء حفلات راس السنة الميلادية 2021، رغم جائحة كورونا الا أن الجميع يصر على الاحتفال بقدوم السنة الجديدة والاستمتاع بالعروض والفعاليات الغنائية في العديد من الأماكن، وقد طرحت الشركات المنظمة للحفلات هذة السنة عدة فئات للتذاكر، تتراوح ما بين 600 جنيه حتى 8000 جنيه، حسب الفندق المنظم للحفل والمغني الذي سوف يحيي الحفل، حيث تناسب الأسعار جميع الفئات، ويحيي حفلات القاهرة مجموعة من ألمع نجوم الفن في أضخم فنادق القاهرةعلى النحو التالي فندق جراند نايل تاور بالقاهرة، فندق فيرمونت هليوبوليس مصر الجديدة، فندق الفورسيزونس القاهرة نايل بلازا، فندق رمسيس هيلتون، فندق نايل رينز كارلتون، فندق انتركونتنينال سميراميس والعديد من الفنادق:

في 25 ديسمبر يقوم المطرب التونسي صابر الرباعي باحياء حفل راس السنة على مسرح المنارة في القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، حيث سعر تذكرة الحفل يتراوح ما بين 600 جنيه الى 1500 جنيه.

الفنان اللبناني عاصي الحلاني يستعد للحفل الغنائي في أحد فنادق القاهرة الذي سيقدم فيه أجمل أغانيه ليلة راس السنة.

يستضيف فندق نايل رينز كارلتون في القاهرة كل من الفنان وائل جسار والراقصة الرومانية صافيناز لاحياء حفل راس السنة، وكذلك المطرب الشعبي محمود الليثي وسمر الحسيني وأمينة، في ليلة غنائية صاخبة متنوعة الفقرات.

تقوم الراقصة دينا بمشاركة كل من الفنان الشعبي عبد الباسط حموة والمطرب عصام كاريكا وطارق الشيخ احياء الحفل الغنائي الراقص في فندق انتركونتنينال سميراميس المطل على النيل.

رغم الأزمة الصحية التي يمر بها الفنان محمد فؤاد الا أنه أصر على مشاركة جمهوره لحظات السنة الأخيرة في حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث سيقدم أروع الأغاني ويسعد جمهوره بصوته الجميل.

تقوم أيضاً الراقصة صافيناز بمشاركة المطرب الشعبي حكيم حفل راس السنة في فندق كونراد في القاهرة. بتقديم عروض راقصة على الأنغام الشعبية الطربية.

يستضيف فندق كونراد السلام المطربة اللبنانية نيكوا سابا لاحياء حفل راس السنة ويشاركها الحفل كل من الراقصة صافيناز والمطرب الشعبي محمود العسيلي وأحمد سعد.

فندق كونراد القاهرة يحظي بالعديد من الحفلات في راس السنة حيث يستضيف مجدداً المطربة الشعبية بوسي ويسرا والفنان عمرو ربيع، في فقرات طربية شعبية جميلة.

أعلن فندق فور سيزون نايل بلازا عدم مشاركته احتفالات راس السنة لهذا العام نظراً للاوضاع الراهنة بسبب جائحة كورونا وتمنى السلامة للجميع بنهاية هذا العام.

بعد غياب يطل النجم محمد منير في حفلات راس السنة 2022لهذا العام في أكبر فنادق القاهرة في منطقة التجمع الخامس.

أسعار حفلات راس السنة 2022في الاسكندرية

تعتبر الاسكندرية وجهة السياح العرب والأجانب من مختلف أرجاء العالم طوال العام، وتزداد أعداد السياح في احتفالات راس السنة الميلادية، حيث تنظم الاسكندرية أبرز الفعاليات والحفلات الغنائية لأشهر الفنانين العرب والأجانب في أشهر فنادقها ومسارحها وتستقبل آلاف المحتفلين براس السنة الميلادية من جميع أنحاء العالم، وتقوم أشهر الفنادق في مدينة الاسكندرية الساحلية باستضافة ألمع النجوم لاحياء راس السنة 2022، وقد تتراوح أسعار التذاكر لحضور الحفلات الغنائية في أفخم فنادق الاسكندرية ما بين 1500_ 3000 جنيه، وعلى صعيد الفنانين:

سوف يحيي المطرب مصطفى قمر حفلاً غنائياً ليلة راس السنة في أضخم فنادق الاسكندرية، وسوف يقدم أجمل أغانيه الحديثة والقديمة ليطرب بها قلوب جمهوره،

المطربة الشابة دوللي شاهين تستعد لاحياء حفلة راس السنة في 31 ديسمبر في أحد فنادق الاسكندرية، وتقوم في الوقت الحالي بالبروفات استعداداً للحفل، الذي سوف تقدم فيه أجمل أغانيها والعديد من المفاجآت المنتظرة، ومن المتوقع أن تغني أحدث أغاني البومها الجديد (الحاجة دعيالك).

حفلا راس السنة 2022في شرم الشيخ والغردقة

تعد شرم الشيخ من أشهر الأماكن السياحية الساحلية في مصر، وتضم عدة فنادق سياحية ضخمة تنظم العديد من الحفلات على مدار العام وتستضيف العديد من الفنانين العرب والاجانب في الكثير من المهرجانات والمناسبات، وتعد ليلة راس السنة من المناسبات المميزة التي تشهدها شرم الشيخ فتقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للاحتفال والاستمتاع واستقبال العام الجديد بأجواء من الفرح والتفاؤل وتختلف كذلك أسعار تذاكر الحفلات حسب الشركات المنظمة للحفل وأيضاُ نجوم الفن المشاركين في الحفل، واليكم قائمة بأشهر الفنانين المشاركين في حفلات شرم الشيخ لهذا العام:

يستعد الاسطورة عمرو دياب احياء أضخم حفلات رأس السنة 2022في مصر رغم تلقيه العديد من العروض في عدد من البلدان العربية والأجنبية، ومن المتوقع أن يقيم حفل حفله الغنائي في الغردقة، وسوف تعلن الشركات المنظمة عن سعر التذاكر وكل ما يخص الحفل للجمهور قريباً.

تطل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ضمن فعاليات حفلات راس السنة في أحد فنادق شرم الشيخ بمشاركة حنين العلم عازفة الكمان الشهيرة، وذلك على نفس المسرح الذي شهد مشاركة كل من تامر حسني وعمرو دياب العام الماضي.

كذلك تشارك الفنانة رنا سماحة في أول حفلاتها الغنائية لهذا العام، والذي تحييه في مدينة دهب بأحد الفنادق فيها.

كما ستحيي النجمة العالمية كاتي بيري حفلاً غنائياً ليلة 31 من ديسمبر في أحد الفنادق في الجيزة بمنطقة الأهرامات.

ويشارك في حفلات راس السنة في مصر العديد من الفنانين من جنسيات مختلفة، كالمطربة العراقية أصيل هميم، والمطرب الخليجي ابراهيم الحكمي، والفنان السعودي ابراهيم السلطان والعديد من النجوم.

يحاول المصريون بالرغم من غلاء أسعار الحفلات، الاحتفال بالسنة الجديدة بأبسط الطرق كالتنزه على الكورنيش، والاحتفال في قوارب على النيل، وكذلك التجمهر في الساحات والحدائق العامة والغناء والرقص مع الأصدقاء والأهل حتى ساعات الصباح الباكر.

مصر من ألمع الوجهات السياحية على صعيد الدول العربية، وتشهد سنوياً العديد من الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات في المناسبات المختلفة، وبالرغم من جائحة كورونا الا أنها أصرت على القيام بالعديد من الفعاليات للاحتفال راس السنة الجديدة باقامة العديد من الحفلات الغنائية للعديد من الفنانين المصريين والعرب والأجانب لاستقبال عام 2022.