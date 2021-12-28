تراند اليوم : حفلات راس السنه الرياض .. حفلة راس السنة الرياض 2022

حفلات راس السنه الرياض ،تعتبر العاصمة السعودية الرياض من ابرز مدن المملكة واجملها، تضم الكثير من عالم التكنولوجيا والتطور، وفيها اماكن سياحية كثيرة ومتعددة، يأتي اليها السياح؛ لزيارتها من كل صوب وحدب، وتهتم السعودية بكافة الاماكن السياحية فيها، وتقوم بتنمية وتطوير كافة الجهات، وسيتم اقامة مهرجان كبير بمناسبة راس السنة الميلادية الجديدة، وسيشارك في الاحتفالات الملايين من مواطنين المملكة العربية السعودية، وكذلك الملايين من السياح من دول عربية اخرى، ويمكن زيارة العديد من الاماكن في راس السنة في السعودية.

حفلات رأس السنة 2022

يعتبر حفل راس السنة من اضخم الحفلات واكبرها على مستوى المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية الاخرى، وسيتم اقامة الحفل بمشاركة العديد من نجوم العرب، من ابرزهم:

اسما لمنور.

فنان العرب محمد عبده.

اصيل ابو بكر.

احلام.

اصالة.

فهد الكبيسي.

احلام.

انغام.

علي بن محمد.

نبيل شعيل.

عبادي الجوهر.

عبدالله الرويشد.

نوال الكويتية.

ماجد المهندس.

حفلة راس السنة الرياض تذاكر

طرحت هيئة الترفيه العامة تذاكر لدخول البوليفارد، والذي يمكن من خلاله الاستمتاع بمناسبة راس السنة الجدية للعام 2022، والتي تضم 13 نجم عربي من جنسيات سعودية واخرى عربية، تختلف اسعار التذاكر، تبعا لنوع التذكرة، وفيما يلي جدول يبين اسعار التذاكر:

فئة التذكرة سعر التذكرة بالريال السعودي سعر التذكرة بالدولار الامريكي البرونزية 345 92 الفضية 575 154 الذهبية 920 246 الالماسية 2.875 766 اللاتينية 2.300 613 الملكية 3.450 919

طريقة شراء تذكرة حفلات راس السنة في الرياض 2022

اتاحت هيئة الترفيه العامة في الرياض عن امكاني حز التذاكر لدخول موسم الرياض، والاستمتاع بالاحتفالات التي يتم اقامتها في الرياض لسنة 2022، ويمكن الحجز من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه الى موقع موسم الرياض الالكتروني الرسمي.

الدخول الى قسم حفل راس السنة من ضمن الخيارات المُتاحة.

النقر على التذكرة التي تريد شراءها.

الموافقة على كافة الشروط والتعليمات الموجودة على الصفحة.

النقر على تحديد الطريقة المرغوب دفع ثمن التذكرة من خلالها.

النقر على خيار شراء.

اماكن احتفالات راس السنة بالرياض

تعتبر العاصمة السعودية الرياض وجهة سياحية كبيرة، تضم الكثير من الاماكن السياحية المميزة، التي يرغب الناس في زيارتها، ومن اجمل الاماكن السياحية:

منتزه الخيمة، وحديقة السلام.

ملاهي البعيجان، وملاهي تولان.

مدينة الثلج سباركيز سبلاش.

مركز الملك عبدالله المالي، وحديقة الخيال.

مدينة الترفية ” بارجون “.

دفقة ماء الرياض.

وتر سبلاش الرياض.

منتزة فانتري لاند.

حديقة الوطن.

اماكن اطلاق الالعاب النارية في ليله راس السنة في الرياض

يتم اطلاق الالعاب النارية في راس السنة الميلادية كل عام في العاصمة السعودية الرياض، ويتم اطلاقها بشكل مرتب ومنظم وجميل، ومن اشهر المناطق التي يتم من خلالها اطلاق الالعاب النارية:

برج المملكة.

ساحة الالعاب النارية.

جزيرة الشوارع، آيس لاند.

منتزه الريم، درة العروس بيتش.

ملاهي ستار سيتي، ملاهي الشلال.

مدينة العاب الامواج.

ستضم الاحتفالات فقرات مختلفة لفرق فلكور فنية مشهورة، تعمل على احياء تراث وثقافة الشعب السعودي، وتقاليد وعادات وقيم المملكة العربية السعودية منذ سنين، قدمنا لكم متابعينا خلال سطورنا السابقة جدول احتفالات راس السنة في الرياض.