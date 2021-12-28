تراند اليوم : حفلات راس السنه .. حفلات راس السنه الرياض جدول وأسعار حفلات اويسس الرياض

حفلات راس السنه .. حفلات راس السنه الرياض جدول وأسعار حفلات اويسس الرياض بعد مرور أكثر من عام على تجهيز فعاليات وحفلات موسم الرياض لعام 2021 والذي سيبدأ بتاريخ 20 أكتوبر 2021 ومن المتوقع أن ينجح نجاح كبير بعد النجاح الضخم الذي حققه الموسم السابق له في عام 2019م، وتوقفه في عام 2020م بسبب فيروس كورونا، وسيكون في هذا العام برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية ممثلة بمديرها تركي آل الشيخ، ويبدأ سعر التذكرة من خمسين ريال سعودي حتى ثلاثة آلاف ريال سعودي للفرد الواحد.

جدول حفلات موسم الرياض 2021 كاملة

بيت بول Pitbull وهو منغي أمريكي شهير من أصل كوبي سيكون أحد أهم المشاهير الذين سيحضرون حفلات موسم الرياض 2021 وسيكون له حفلة غنائية خاصة في البوليفارد، والجدير بالذكر أنه هو من أصدر أغنية Somos El Mundo التي غناها مع إيميليو وجلوريا ستيفان، وغيرها من الأغاني العالمية الشهيرة، كذلك يشمل جدول حفلات موسم الرياض 2021 على:

حفل المغني الأمريكي بيت بول والذي سيكون يوم 20 أكتوبر 2021 ضمن افتتاح موسم الرياض لهذا العام. فعاليات إم بي سي ذا هاوس أوف تالنت لاختيار المواهب يوم 22 أكتوبر. حفل الأوركسترا المصرية يوم 28 أكتوبر 2021. حفل وائل جسار وجورج وسوف: يوم 28 أكتوبر 2021. حفل الفنان محمد عبده يوم 22 أكتوبر 2021. بالإضافة إلى حفل كل من محمد حماقي، راغب علامة، نانسي عجرم، والتي سيتم تحديد مواعيدها خلال الأيام القادمة.

رابط حجز تذاكر حفلات موسم الرياض 2021

بعد التعرف على الحفلات الغنائية التي يقدر عددها بحوالي 70 حفلة سيتم إقامتها خلال الفترة التي ستتم فيها فعاليات موسم الرياض للعام الجاري، فإن كل من يرغب في حضور أحد الحفلات التي سبق ذكرها وأن يكون ضمن المشاهدين يجب أن يحصل على رابط حجز تذاكر حفلات موسم الرياض 2021 ليتمكن من الذهاب إلى الحفل وذلك عن طريق ما يلي:

الدخول لموقع موسم الرياض . اختيار الفعالية المراد حضورها. الاطلاع على الموعد وتفاصيل الحضور. النقر على حجز التذاكر. إدخال البيانات المطلوبة. اختيار عدد التذاكر. تحديد فئة التذاكر المطلوبة. اختيار طريقة الدفع. وبهذا الشكل بعد أن تتم عملية دفع التذكرة والتعرف على أسعار التذاكر المعروضة يجب أن تنتظر رسالة التأكيد. وأخيراً يصبح لديك تذاكر مخصصة لحضور حفلات موسم الرياض الغنائية لعام 2021.

أهم فعاليات موسم الرياض 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قدوم لاعب كرة القدم الأشهر في العالم ليونيل ميسي للسعودية أثناء بعض فعاليات موسم الرياض 2021 التي لا يتم الإعلان عنها بعد بحيث أن حضوره سيشكل مفاجأة مذهلة لدى جميع الزوار، وكذلك فإنه من أهم فعاليات موسم الرياض 2021:

عروض كروان جيل. مسيرة موسم الرياض. فعالية رش. متاهة الكريستال. الزحليقة العملاقة. قبة الثلج. الغولف. فيرست مينت. ذا شامبيون أوف ماجيك. ذا هاوس أوف تالنت. تجربة مسامير. مسرحية سلام مربع. ونتروندر لاند. المربع. رياض سفاري. سيرك دو سوليه ميسي 10. انطلاقة الكومبات فيلد. معرض الأسلة. قفص الغضب. بطولة كأس موسم الرياض للصقور. ذا تشامبيون أوف ماجيك.

بهذه الطريقة يتمكن الزوار من التعرف على ما هو جدول حفلات موسم الرياض 2021 كاملة بالتفصيل وبالمواعيد الدقيقة لكي يتمكنوا من الحضور في الوقت المناسب والمشاركة في الفعاليات التي يرغبون بها.