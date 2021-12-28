تراند اليوم : حفلات راس السنة ٢٠٢٢ .. حفلات راس السنة ٢٠٢٢ دبي القاهرة بغداد

حفلات راس السنة ٢٠٢٢ دبي ،يستعد الكثير من محبي الحفلات والراغبين بإحياء مناسبة راس السنة لحضور حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2022 ، والتي تم الاعلان عن كافة التفاصيل المحيطة بها من قبل منظمي هذه الحفلات، حيث سيقوم مجموعة من ابرز الفنانين بإحياء هذه الحفلات والتي وسيحضرها باقة مميزة من اجمل واشهر الفنانين، فقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بهذه الحفلات وبات الحجز للتذاكر متاح الان لكل من يرغب الحضور، فمن المتوقع بان تكون حفلات الفنانين في ليلة رأس السنة 2022 في هذا العام جميلة للغاية في ظل الاعلانات التي ابرزت مدى التحضير والتجهيز المميز لها.

ناصيف زيتون ونجوى كرم في حفلات دبي راس السنة

يتصدر حفل ناصيف زيتون في دبي قائمة حفلات أو سهرات راس السنة الغنائية في دبي بشكل خاص والإمارات بشكلٍ عام، إذ يمتلك هذا النجم السوري الرائع جمهوراً كبيراً من مختلف الدول العربية ومن كافة الفئات العمرية، وذلك لما يتمتع به من صوت فريد وإحساس رائع سوف يتجسّد في مجموعة من أجمل أغانيه في فيستيفال سيتي دبي!

هذا العام يتمتع الحفل بقيمة إضافية في مفاجأة استثنائية، حيث ستقوم شمس الأغنية العربية نجوى كرم بإحياء الحفل برفقة ناصيف زيتون، حيث سيحظى الجمهور بليلة فريدة يستقبلون فيها العام الجديد بأفضل طريقة ممكنة!

الموقع: فيستيفال أرينا انتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي

وقت الحفل: 08:00 مساءً

التذاكر: بدءاً من 390 درهم إماراتي

التواصل: 4669 970 050 | 4920 447 054

للمزيد من الخيارات خلال هذا الشهر، ننصحك بالاطلاع على جدول الحفلات الغنائية في دبي وأسعار التذاكر!

سهرات راس السنة بحضور هشام حداد وحسين الديك ومحمد خيري

تجتمع فكاهة مقدم البرامج والكوميديان هشام حداد مع صوت الفنان الرائع حسين الديك وموهبة الغناء محمد خيري في دبي، حيث سيحيي هؤلاء الفنانين حفلة راس السنة بأداء أجمل الأغاني وتقديم أمتع العروض للجماهير.

سيقام الحفل على خشبة مسرح فندق جراند موفنبيك في إمارة دبي، حيث سيقضي الجمهور آخر ساعات عام 2021 بأروع طريقة ممكنة، إذ تشمل جميع التذاكر وجبة عشاء شهية وأطيب المشروبات الغازية.

الموقع: فندق جراند موفنبيك البستان

وقت الحفل: 06:00 مساءً

التذاكر: بدءاً من 500 درهم إماراتي – شامل العشاء والمشروبات الغازية

التواصل: 1090 688 050

حفل رأس السنة في أبوظبي

يعتبر دي جي مراد من أشهر الفنانين في هذا المجال

تمتلك أبوظبي باعاً طويلاً في تنظيم أشهر حفلات رأس السنة على مستوى العالم، حيث استضافت في الأعوام الماضية أكثر نجوم الغناء شهرة حول العالم، بما في ذلك المغني العالمي برونو مارس وكاتي بيري وكولد بلاي الذين حلّوا ضيوفاً على خشبة مسرح دو ارينا الشهير والواقع في قلب جزيرة ياس وغيرهم العديد، أما في الوقت الحالي، سنودع عام 2021 بحفل سهرة راس السنة الميلادية بأجمل حلة، حيث سنشاهد عمالقة الغناء العربي في جزيرة المارية في أبوظبي، وعلى رأسهم ما يلي من الفنانين:

حسين الجسمي

إليسا

بلقيس

ليس هذا فحسب، بل سيحظى الجمهور بفرصة لا تكرر لاستقبال العام الجديد عن طريق شاشة العد التنازلي، والتي سيليها عرض ألعاب نارية ضخم لمدة 10 دقائق كواحد من أجمل احتفالات رأس السنة الميلادية في أبوظبي 2022!

الموقع: الساحة الجنوبية، جزيرة المارية

وقت الحفل: 08:00 مساءً – 01:00 بعد منتصف الليل

التذاكر: بدءاً من 200 درهم إماراتي

التواصل: 3212 457 04