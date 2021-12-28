تراند اليوم : مباشر قرعة دوري الابطال .. بث مباشر قرعة دوري الابطال مشاهدة قرعة دوري ابطال افريقيا مباشر

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بث مباشر قرعة دوري أبطال أفريقيا

تصنيف أندية قرعة دوري أبطال أفريقيا

وتأهل 16 فريقًا لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، حيث يتواجد الأهلي على رأس التصنيف الأول برفقة الترجي التونسي والوداد والرجاء المغربيين.

بينما يأتي الزمالك على رأس التصنيف الثاني ومعه حوريا الغيني وصن داونز الجنوب أفريقي والنجم الساحلي التونسي.

ويضم التصنيف الثالث الهلال السوداني وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

في حين أن التصنيف الرابع يضم المريخ السوداني وساجرادا الأنجولي وجوانينج البوتسواني وأمازولو الجنوب أفريقي.

وبحسب التصنيف المعلن من الكاف، فمن الوارد أن يقع الغريمين الأهلي والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة، وهو ما يجعل الجميع يترقب القرعة بشغف كبير.

ومن المنتظر أن يشارك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في القرعة بعد أن أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى في وقت سابق على اختياره سفيراً لقرعة توتال دوري الأبطال 2021-22.

كما أكد الكاف أنه سيتم السماح للصفقات الجديدة للأندية بالمشاركة في دور المجموعات بعدما غابت عن الدور التمهيدي لعدم قيدها في القائمة الإفريقية.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث إن الجولة الأولى ستقام يومى11 - 12 فبراير 2022، والجولة الثانية 18 - 19، والجولة الثالثة 25 - 26، بينما تقام الجولة الرابعة يومى 11 - 12 مارس، والجولة الخامسة 18 - 19 ، وتقام الجولة السادسة والأخيرة يومى 1 - 2 أبريل.

في الوقت ذاتها، تقام قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية في موسمها الجديد، بعد أن اكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور المجموعات، وهناك تواجد مصري قوي حاضر بوجود بيراميدز والمصري البورسعيدي.

تأهل 16 فريقًا لدور مجموعات كأس الكونفدرالية 2022، تم تقسيمها إلى 4 مستويات بحسب التصنيف، ويأتي بيراميدز في التصنيف الأول، بينما يتواجد المصري في التصنيف الثاني.