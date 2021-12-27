تراند اليوم : بث مباشر اليونايتد .. مانشستر يونايتد مباشرة HD بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر مانشستر يونايتد ونيوكاسل HD

بث مباشر اليونايتد مانشستر يونايتد مباشرة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر مانشستر يونايتد ونيوكاسل تنطلق مواجهة فريق مانشستر يونايتد ونظيره فريق نيوكاسل اليوم في لقاء منتظر، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 في الدور الثاني، لأن اليونايتد يحاول البحث عن ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة الماكبايس، بينما يحاول الأخير أن يكون لديه الفرصة من أجل الخروج بالعلامة الكاملة.

مانشستر يونايتد يحاول الظفر بثلاث نقاط ثمينة في مشواره علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق، وبالتالي يحاول فيها الفريق اليونايتد أن ينتصر من أجل العودة إلي المراكز المتقدمة من جديد، وذبك يعد أن تأجلت له مواجهات ماضية، ويحاول المدير الفني الألماني الجديد للمان يونايتد أن يكون علي مستوي الثقة من أجل تدعيم نقاطه في البطولة.

اليونايتد كان قد نجح في الإنتصار علي حساب نادي نوريتش سيتي، وذلك بهدف دون رد، وذلك في المواجهة الأخيرة للفريق، وكان قد سجلها اللاعب البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، وبالتالي يحاول الفريق أن ينتصر من جديد.

نيوكاسل يونايتد من جانبه يحاول أن يتفوق علي حساب مان يونايتد من أجل خطف نقاط هذه المواجهة القوية في مشواره، وذلك من أجل الصعود إلي مركز متقدم من الترتيب ، والخروج من دائرة الهبوط، ولكن مستواه الحالي لن يكون سهل علي الإطلاق.

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مانشستر يونايتد تأجلت له مباراتين أمام برينتفورد وبرايتون بسبب تفشي كورونا في الفرق المنافسة وسيخوض الفريق لقاء اليوم بمعنويات عالية وخاصة وانه حصل على راحة بدنية مما يمنحهم الأفضلية في مواجهة اليوم، المان يونايتد يتواجد في المركز السادس برصيد 27 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع:آرون فان بيساكا، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: بول بوجبا، فريد، سكوت ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، دانيل جيمس" ماسون جرينوود"

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة لها

تبدأ صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد عبر موقعنا يلا شوت توداي وقنوات beIN Sports .

وفي الجانب الأخر سيكون فريق نيوكاسل يوناتيد أمام فرصة صعبة للغاية في مواجهة اليوم بعد الهزيمة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد يعاني بشدة في الموسم الجاري من تراجع النتائج والأداء والفريق بات على أعتاب الهبوط ولذلك سيخوض لقاء باحثا عن تفادي الهزيمة في المقام الأول والأخير وفي المرتبة الثانية سيبحث عن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل التمسك بفرصه في الهروب من قاع الدوري الإنجليزي والتمسك بآماله وفرصه في الهروب من القاع والبقاء ضمن فرق البريميرليج بالموسم المقبل.

نيوكاسل يونايتد يتواجد في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط حصدهم من الفوز في لقاء وتعال في 7 مباريات وخسر في 10 مباريات وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 41 هدفا.