تراند اليوم : مانشستر يونايتد مباشر .. بث مباشر مان يونايتد بث مباشر مانشستر يونايتد تويتر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مباشر

بث مباشر مان يونايتد بث مباشر مانشستر يونايتد تويتر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مباشرواستقر رالف رانغنيك على تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، في سياق مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي للمحترفين، وسيبذل اللاعبين قصار جهدهم من أجل مواصلة الانتصارات والعودة إلى المنافسة، فبعد تأجيل المواجهة السابقة لليونايتد بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19” يسعى اللاعبين للاستعداد جيداً لمواجهة نيوكاسل الذي تعثر في العديد من المباريات.

تقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك، ومن المتوقع أن يستمر المدير الفني الجديد للشياطين الحمر رالف رانغنيك بأفضل اللاعبين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد انتهي الفريقين من التدريبات الجماعية فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يمر بها اليونايتد إلى أن اللاعبين سيبذلون جهودهم من أجل حصد الفوز والتقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل على قناة بي إن سبورت، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

يذكر أن مان يونايتد قد حقق انتصار ضعيف للغاية على خصمه نوريتيش في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، فانتهت المباراة بهدف واحد دون رد.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: فيكتور لينديلوف، ديوغو دالوت، أليكس تيليش، هاري ماغواير.

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، جايدون سانشو، برونو فيرنانديش، فريد.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.