تراند اليوم : مان يونايتد مباشر .. مانشستر يونايتد مباشرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر مانشستر يونايتد ونيوكاسل مباراة مانشستر يونايتد الآن

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كشف الألماني رالف رانجينيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيلته الأساسية التي تواجه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة العشرين من منافسات الممتاز “جولات البوكسينج داي”.

يستقبل ملعب سانت جيمس بارك أحداث اللقاء في العاشرة مساء اليوم.

يبدأ الألماني رالف رانجينيك المباراة بتشكيل يضم كلا من ،،

حراسة المرمى : دافيد دي خيا.

الدفاع : ديوغو دالوت – هاري ماغواير – رافائيل فاران – أليكس تيليس.

الوسط : فريد – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود.

الهجوم : ماركوس راشفورد – .

يدير المباراة تحكيميا طاقم بقيادة كريج باوسون.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط بينما يحتل مانشستر يونايتد الترتيب السابع برصيد 27 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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