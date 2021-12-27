تراند اليوم : مان يونايتد مباشر .. مانشستر يونايتد مباشرة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بث مباشر مانشستر يونايتد ونيوكاسل مباراة مانشستر يونايتد الآن

كشف الألماني رالف رانجينيك المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيلته الأساسية التي تواجه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “جولات البوكسينج داي”.

يستقبل ملعب سانت جيمس بارك أحداث اللقاء في العاشرة مساء اليوم.

يبدأ الألماني رالف رانجينيك المباراة بتشكيل يضم كلا من ،،

حراسة المرمى : دافيد دي خيا.

الدفاع : ديوغو دالوت – هاري ماغواير – رافائيل فاران – أليكس تيليس.

الوسط : فريد – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود.

الهجوم : ماركوس راشفورد – كريستيانو رونالدو.

يدير المباراة تحكيميا طاقم بقيادة كريج باوسون.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط بينما يحتل مانشستر يونايتد الترتيب السابع برصيد 27 نقطة.