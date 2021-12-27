تراند اليوم : اليونايتد مباشر .. بث مباشر مانشستر يونايتد ماتش مانشستر يونايتد بث مباشر مان يونايتد ضد نيوكاسل مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشرة

اليونايتد بث مباشر مانشستر يونايتد ماتش مانشستر يونايتد بث مباشر مان يونايتد ضد نيوكاسل مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشرة ويلتقي مانشستر يونايتد مع مستضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم على ملعب ساينت جيمس بارك لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

ويحتل فريق الشياطين الحمر المركز السابع برصيد 27 نقطة، فيما يقبع نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-2-2):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، فيكتور لينديلوف، هاري ماغواير، أليكس تيليش.

خط الوسط: جايدون سانشو، سكوت ماكتوميناي، فريد، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.