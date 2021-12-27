تراند اليوم : بث مباشر مانشستر يونايتد .. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل مشاهدة مباراة مانشستر مباشر HD

بث مباشر مانشستر يونايتد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد newcastle vs man united اليوم الاثنين في الدوري الانجليزي الممتاز ، بعدما تلقي الخساره باربع اهداف دون رد من قطب مانشستر الاول المان سيتي يستعد اليوم فريق نيوكاسل في مباراه مهم له في هذا الموسم لتحسين مركزه في الدوري علي ارضيه ملعبه لاستقبال قطب مانشستر الثاني فريق المان يونايتد مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه عشر من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تقام مباراه مانشستر يونايتد و نيوكاسل يونايتد الليله علي ارضيه ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل والذي سوف يستقبل عليه خصمه المان يونايتد في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل فريق عن تحسين مركزه قبل نهايه العام ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد

مانشستر يونايتد هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات النصف الاول من عمر الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، المان يونايتد يمر بفتره جيد من حيث تحقيق الانتصارات في المباريات الاخيره واخر انتصار للفريق كان علي فريق نورويتش سيتي وقد حقق المان يونايتد الانتصار في هذه المباراه خارج ارضه وذلك بهدف وحيد مقابل لاشئ ، مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم وذلك بعد ان خاض 16 مباراه الي الان وجمع الفريق من خلالهم 27 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق خمس مباريات قبل مباراه اليوم.

مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد يلا شوت

فيما فريق نيوكاسل يونايتد فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الاسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، نيوكاسل يونايتد قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم وذلك برصيد 10 نقاط جمعهم الفريق بعد ان خاض هو الاخر 18 مباريات في الدوري ومن خلال هذه المباريات كان الفريق قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في 7 مباريات وخسر نيوكاسل 10 مباريات قبل مباراته مع المان يونايتد ، وعلي ارضه ايضا في الجوله الماضيه كان فريق نيوكاسل تلقي الخساره من المان سيتي وذلك بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد