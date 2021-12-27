تراند اليوم : اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية .. اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية 2021-2022

اوبن ايمس نتائج الامتحانات النهائية ويعتبر موقع اوبن ايميس أو نور سبيس noor space أحد المواقع التي تهتم بعرض نتائج الطلاب الأردنيين وغير الأردنيين عقب الانتهاء من الامتحانات النهائية بداية من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر في كافة المدارس الحكومية وأيضا مدارس الثقافة العسكرية التابعة لوزارة الأوقاف، ومن المعروف أن الطلاب قد قاموا بإجراء الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني على منصة درسك بأكملها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن كافة نتائج الطلاب ستكون متاحة عبر منصة أون ايمس، ولابد للطلاب من تسجيل الدخول في المنصة حتى يمكن الاستعلام عن النتائج للمدارس الحكومية ومدارس الوكالة أيضا من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بتسجيل دخول منصة اوبن ايمس من خلال ( الرابط التالي ) .

يقوم الطالب بتسجيل اسمه

يقوم الطالب بكتابة كلمة المرور