تراند اليوم : حفلات راس السنه 2022 .. جدول حفلات راس السنة 2022 مصر والامارات ولبنان وسوريا والعراق ورأس الخيمة

مع بدء العد التنازلي لبداية العام 2022 بدأ عدد من الفنانيين والمطربين العرب والأجانب بالاعلان عن جدول حفلات راس السنة 2022 في العديد من الفنادق والشواطئ والمتاحف وسط اجراءات احترازية مشددة عقب تفشي متحور أوميكرون حول العالم، حيث تعقد حفلات راس السنة وسط تحذيرات من ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية ولبس الكمامة وأخذ اللقاحات.

وأعلن عدد من النجوم العرب في مصر ولبنان وسوريا والعراق والسعودية والاردن وفلسطين والمغرب وتونس أماكن حفلات راس السنة 2022 والأماكن التي ستعقد فيها والتواريخ.

وأعلن النجم جورج وسوف عن إحيائه حفل رأس السنة في لبنان، وذلك في منشور له عبر حسابه في "إنستغرام"، معلقاً: "شو ما صار، بيروت بالقلب ورح تبقى مركز الفرح والسهر.. رح كون معكن بسهرة رأس السنة بلبنان بأوتيل الرويال، منسهر مع احترام معايير السلامة".

أما النجم المصري عمرو دياب، فقد وقع اختياره على دبي، لكي يحتفل مع جمهوره باستقبال العام الجديد 2022 في مطعم ناموس بدبي، وذلك من خلال الإشارة إلى هذا الحفل عبر خاصية "ستوري" حسابه في "إنستغرام".

كما صرح النجم الإماراتي حسين الجسمي بأنه سيحتفل بالعام الجديد في الإمارات، حيث نشر بوستر الحفل، عبر حسابه في "إنستغرام"، معلقاً: "نستقبل العام الجديد 2022 بكل حب وتفاؤل لأيام أجمل ونجاحات أكبر.. مع أحبابنا، ومن عاصمتنا الغالية أبوظبي.. العاصمة تحتفل.. رأس السنة في جزيرة الماريا".

من جانبه، أعلن الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن حفله الغنائي، المقررة إقامته في عمان، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، ويقام الحفل يوم 31 ديسمبر.

أما رامي عياش ونانسي عجرم، فقد قررا استقبال العام الجديد في فندق تيوليب الجلالة بالعين السخنة في مصر، وذلك من خلال طرح بوسترات الحفل، عبر حساباتهما الرسمية على موقع "إنستغرام".

ومن المقرر أن يقوم النجم اللبناني راغب علامة باستقبال العام الجديد بحفل في هيوستن الأميركية، من المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر.

أما النجمة المصرية أنغام، فقد كشفت عن أضخم حفل غنائي للاحتفال برأس السنة، من خلال نشرها بوستر حفل موسم الرياض، الذي يضم 13 مطرباً ومطربة من كبار نجوم العالم العربي، وذلك عبر حسابها في "إنستغرام "، معلقة: " تخيل الرياض ليلة رأس السنة، وكل هؤلاء النجوم بيحتفلوا معاك في موسم الرياض كل سنة وانتم طيبين".

ومن المقرر أن يشارك في الحفل 13 مطرباً ومطربة، على رأسهم الفنان محمد عبده، عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أنغام، أصيل أبوبكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، وأسماء لمنور. ووقع اختيار النجم اللبناني وائل كفوري، والعراقية رحمة رياض، على تركيا، للاحتفال برأس السنة في مدينة إسطنبول، ومن المقرر إقامته يوم 29 ديسمبر.

وأعلن الفنان المصري رامي صبري عن حفله الغنائي، الذي سيقام في مركز رأس الخيمة للمعارض، وستشاركه الفنانة أصيل هميم، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام".

بينما يحيي الفنان ناصيف زيتون حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان أرينا بدبي، وذلك في 31 ديسمبر، وفقاً لبوستر الحفل الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

أما النجمة اللبنانية نوال الزغبي، فستستقبل العام الجديد بولاية ديترويت الأميركية، وذلك من خلال الحفل الغنائي الذي سيقام يوم 31 ديسمبر.

بدورها، شوقت الفنانة يارا جمهورها لحفلها الغنائي الذي من المقرر إقامته في دبي فيستفال سيتي مول بالإمارات، وذلك من خلال نشرها بوستر الحفل، وتوجيه دعوة لمحبيها للاحتفال معها ببداية العام الجديد، فيما أعلن الفنان نبيل سيف عن الحفل الغنائي الذي سيجمعه بالفنان ملحم زين، وحاتم العراقي، والذي سيقام في هيلتون بيروت.

وصرح النجم المصري محمد حماقي بأنه سيقيم حفله الغنائي في العين السخنة، يوم 31 ديسمبر، وفقاً لبوستر الحفل الذي نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".