تراند اليوم : مباراه الاهلي مباشر .. مباراة الاهلى بث مباشر HD مباراه الاهلي بث مباشر اون سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر قناة اون سبورت بث مباشر

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وستقام مباراة الأهلي وفيوتشر على ملعب الإنتاج الحربي، ويطمح فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز أن يقدم مستوى جيد وأن يخرج بأفضل النتائج أمام الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة تحقيق الانتصارات والمنافسة بقوة على اللقب المحلي، وسوف يدفع بيتسو موسيماني بالنجم محمد مجدي أفشة في خط الوسط.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتاً برصيد 18 نقطة محقق الفوز في 6 مباريات وسجله خالي من الهزائم والتعادلات، بينما فيوتشر يحتل المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط مسجل الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.

وستنطلق مباراة الأهلي وفيوتشر على قناة أون تايم سبورت، في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فيوتشر