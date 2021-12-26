تراند اليوم : الاهلي مباشر ... بث مباشر مباراه الاهلي HD ماتش الاهلي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن

الاهلي مباشر ... بث مباشر مباراه الاهلي ماتش الاهلي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري لتلك الموسم منذ بداية الانطلاق ولم يحقق أي خسائر في الدوري حتى الآن وهذا ما يجعل موقفة أقوى ولديه ثقة كبير في الوصول للنهائي والتتويج لكن بعد مباراة الأمس بين الزمالك وغزل المحلة أصبح الأهلي الترتيب الثاني و رصيده 18 نقطة.

كما يتنافس فيوتشر بقوة رغم أنه يحتل الترتيب 13 و رصيده 7 نقاط فقط إلا أنه من الفرق القوية التي تقدم أداء جيد على أرضية الملعب، خلال السطور التالية نستعرض لكم تشكيلة الأهلي أمام فيوتشر اليوم بالدوري المصري 2022.

تشكيلة الأهلي أمام فيوتشر اليوم بالدوري المصري 2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، بدر بانون، أكرم توفيق

الهجوم: محمد مجدي افشه، محمد شريف، بيرسي تاو.

خط الوسط: حمدى فتحى، اليو ديانج، عمار حمدى

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقنوات الناقلة

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل تغطية البث الحي المباشر لمباراة الفريقين الأهلي ضد فيوتشر بالدوري المصري موسم 2022 التي تنطلق اليوم الأحد الموافق 26-12-2021 والتي تقام على أرضية ملعب استاد السلام، حيث تذاع مباراة الفريقين الأهلي وفيوتشر بعد ساعات قليلة وتحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.