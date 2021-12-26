تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. الاهلي وفيوتشر بث مباشر مباراة الاهلي وفيوتشر مباشر HD بث مباشر الاهلي ضد فيوتشر بث مباشر الأهلي وفيوتشر HD

المارد الأحمر يواجه فيوتشر بمعنويات مرتفعة بسبب تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، حيث إنتصر العملاق القاهري بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1 - 1 لكلا الفريقين، هذا بالإضافة إلى مشوار الشياطين الحمر الحافل بالإنتصارات منذ بداية الموسم الحالي للدوري المتاز.

حصد الأهلي 18 نقطة بعدما خاض 6 مباريات في الدوري الممتاز نجح في الفوز بها جميعا، هذا وحقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي يوم الأربعاء الماضي بعدما هزم الرجاء المغربي 6 - 5 بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، وعلى صعيد الدوري المحلي حقق الأهلي فوز ساحق أمام نادي سموحة 4 - 1 في مباراة كانت لحساب الجولة الماضية.

وفي المقابل لم يستطيع نادي فيوتشر أف سي حصد سوى 7 نقاط فقط خلال 6 مباريات لعبها في الدوري حقق فيهم إنتصارين، وتعادل مرة، وخسر 3 مواجهات، وخسر فيوتشر في الجولة الماضية للدوري المحلي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد علي جويني.

ويفقد المارد الأحمر عدد من لاعبيه مثل عمرو السولية ومحمود متولي وصلاح محسن بسبب الإصابة كما من المتوقع أن يجري المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عدة تغييرات في التشكيل حيث يدرس إراحة قلب الدفاع أكرم توفيق وأيمن أشرف بسبب شكوى الثنائي المستمرة من الإجهاد وخوفهم من الإصابة حيث يعاني أكرم توفيق من كدمة في الكاحل، فيما سبق واشتكى أيمن أشرف من خشونة في ركبتية.

لذا من المتوقع أن يدفع بيتسو موسيماني بأحمد عبد القادر بديلا لعمرو السولية في وسط الميدان، وإعادة محمد شريف إلى المشاركة بدلا من حسين الشحات في الهجوم، وأخيرا سيدفع الجنوب أفريقي بالثنائي بدر بانون وياسر إبراهيم في مركز الدفاع مع إراحة أيمن أشرف.