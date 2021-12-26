تراند اليوم : مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي HD بث مباشر مباراه الاهلي وفيوتشر اون سبورت بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي الآن

مباشر الاهلي بث مباشر الاهلي اون سبورت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر الآن بث مباشر مباراة الاهلي ويحتضن ملعب استاد السلام الأهلي وي، مباراة المارد الأحمر مع الفريق الصاعد حديثا ً للدوري الممتاز فيوتشر اف سي، اليوم الأحد 26 ديسمبر من الشهر الجاري، وتنطلق صافرة بداية أحداث هذا اللقاء المرتقب في الثامنة مساء ً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة الأهلي اليوم ضد فيوتشر

يعاني النادي الأهلي من إجهاد بعض اللاعبين، مثل أيمن أشرف مدافع الفريق العائد من إصابة ويبدو عليه الإجهاد، بالإضافة إلى قائد خط الوسط عمرو السولية الذي تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي، ويغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع، لذلك ما يدور في رأس بيتسو موسيماني، هو الدفع بلاعبين جدد.

ومن المرجح أن يكون تشكيل المارد الأحمر مختلف اليوم، عن آخر مباراة خاضها منذ أيام قليلة أمام الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، رامي ربيعة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

يبحث النادي الأهلي من خلال هذه المباراة عن استمرار سلسلة الانتصارات، التي بدأها في الدوري بتحقيق الفوز في 6 لقاءات متتالية، بالأضافة للعودة لصدارة الترتيب، بعد أن اقتنصها الزمالك منه.