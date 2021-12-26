تراند اليوم : بث مباشر الاهلى .. بث مباشر لمباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر مباشر

بث مباشر الاهلى بث مباشر لمباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر مباشر ويحتل الأهلي بعد خوض 6 مباريات في بطولة الدوري المصري المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من الفوز في كل مبارياته، خلف الزمالك المتصدر بـ 19 نقطة من 8 مباريات.

وتنطلق موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتوج الأهلي يوم الأربعاء الماضي في الدوحة، ببطولة كأس السوبر الأفريقي 2021 بعد فوزه على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة والعناصر المتاحة أمام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، من المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.

وقد يتواجد أحمد عبدالقادر في وسط الملعب وينضم أفشة لثلاثي الهجوم ويغيب محمد شريف عن البدء أساسيًا.