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تراند اليوم : بث مباشر الاهلى .. بث مباشر لمباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر مباشر

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بث مباشر الاهلى بث مباشر لمباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر مباشر ويحتل الأهلي بعد خوض 6 مباريات في بطولة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة من الفوز في كل مبارياته، خلف الزمالك المتصدر بـ 19 نقطة من 8 مباريات.

وتنطلق موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري الممتاز عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتوج الأهلي يوم الأربعاء الماضي في الدوحة، ببطولة كأس السوبر الأفريقي 2021 بعد فوزه على نظيره الرجاء الرياضي المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة والعناصر المتاحة أمام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، من المنتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.

وقد يتواجد أحمد عبدالقادر في وسط الملعب وينضم أفشة لثلاثي الهجوم ويغيب محمد شريف عن البدء أساسيًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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