تراند اليوم : الاهلي وفيوتشر مباشر .. بث مباشر الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر on sport مباراه الاهلي وفيوتشر مباشر

الاهلي وفيوتشر مباشر بث مباشر الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر on sport مباراه الاهلي وفيوتشر مباشر، ويلتقى النادى الأهلى بنظيره فيوتشر فى الثامنة ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب الأهلى وى السلام،.

مباراة الأهلى وفيوتشر القنوات الناقلة

وتنقل مباراة الأهلى وفيوتشر على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلى فى الدورى

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حصدها من خلال 6 مباريات تمكن من تحقيق الفوز فيها جميعا، ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط حصدها من 6 مواجهات، حيث أنه فاز فى مباراتين، وتعادل فى أخرى، وخسر ثلاثة آخرين.

الأهلى بطل السوبر الإفريقى

يذكر أن الأهلى توج بكأس السوبر الأفريقى، بركلات الترجيح على حساب الرجاء، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.