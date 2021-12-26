تراند اليوم : الاهلي مباشر .. مباراة الاهلي مباشر مشاهدة مباراه الاهلي و فيوتشر بث مباشر الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي مباشر HD

ننقل لكم عشاق الكرة المستديرة في بث مباشر الاهلي وفيوتشر في الدوري المصري، ويحتل نادي الاهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري بـ 18 نقطة ويسبقه الزمالك بعدد 19 نقطة، فيما يحتل فيوتشر المركز 13 في الترتيب، ونبث لكم مباراة الاهلي وفيوتشر التي هي خارج التوقعات Al Ahly vs Future في الدوري المصري، مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر في الجولة السابعة لمنافسات الدوري في اللقاء الذي يقام على ستاد السلام في تمام 08:00 بتوقيت القاهرة، يدخل الأهلي لقاء اليوم بمعنويات عالية للغاية بعدما توج مؤخرا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، الأهلي سيبحث في مواجهة اليوم عن مواصلة عروضه القوية وحصد النقاط الثلاثة من أجل الابتعاد أكثر بالقمة ولا سيما وأن الفريق الضيف يمني النفس بالعلامة الكاملة من أجل الهروب أكثر بالصدارة وخاصة بعد تعادل بيراميدز مع إنبي في لقاء أمس، الأهلي سيعاني في لقاء اليوم من غياب عمرو السولية الذي يعاني من الإصابة وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، الجنوب إفريقي موسيماني سيدفع بالقوة الضاربة من أجل تفادي أي مفاجأت للفريق الوافد جديدا على الدوري المصري.

الأهلي يعتلي القمة برصيد 18 نقطة بعدما فاز في 6 لقاءات ولم يتعادل أو يخسر في أي لقاء، وأحرز الفريق 18 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر

في حراسة المرمى:محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، بيرسي تاو.ا

وفي الجانب الأخر سيبحث فيوتشر في لقاء اليوم عن تقديم عرض قوي أمام النادي الأهلي والخروج من المباراة بتيجة إيجابية للتقدم للأمام في جدول ترتيب المسابقة، فيوتشر سيعول في لقاء اليوم على خبرات وقدرات النجم أحمد رفعت الذي تألق مؤخرا وقدم أداءا قويا مع منتخب مصر في كأس العرب إلى جانب ناصر ماهر ومروان محسن وسعد سمير بجانب المدرب المخضرم علي ماهر الذي يقدم دائما مواجهات قوية عندما يلتقي ضد الأهلي.

فيوتشر سيعاني في لقاء اليوم من غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى الذي يعاني من الإصابة ومازال في مرحلة التأهيل ويرفض الجهاز الفني المخاضرة به والدفع به في مواجهة اليوم حتى لا تتفاقم الإصابة.

فيوتشر يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما انتصر في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في 3 مباريات وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل فيوتشر المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوزيف أنجويم - محمد عبد المنعم – سعد سمير" محمود مرعي"– كريم عرفات

خط الوسط: غنام محمد – عمر فتحي سافيولا- أحمد رفعت – مصطفى البدري

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد – مروان محسن "أيمن الصفاقسي"

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الأهلي وفيوتشر عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.