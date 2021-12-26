تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. ماتش الاهلي الان HD بث مباشر مباراة الاهلي وفيوتشر ماتش الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر

مشاهدة مباراة فيوتشر والأهلي بث مباشر future fc vs al ahly في الدوري المصري، يحل النادي الاهلي ضيفا من امام خصمه فريق فيوتشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لحساب مواجهة الذهاب من الدور الاول للموسم الحالي والتي سوف تقام اليوم في الجولة السابعه من الدوري الممتاز ، وسوف تبدا اليوم مباراة الاهلي وفيوتشر في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت مصر.

النادي الاهلي قادم من نهائي بطولة كاس السبور الافريقي والتي حقق فيها الانتصار من امام خصمه فريق الرجاء الرياضي والتي انتهت بضربات الترجيح بعد التعادل للاهلي في الوقت القاتل ، وحاليا في جدول الترتيب من الدوري المصري الممتاز النادي الاهلي هو صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك في المركز الاول ولكنه بفارق مباريتين عن الاهلي.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق فيوتشر الصاعد حديثا لمنافسات الدوري الممتاز ، وحاليا فريق فيوتشر هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول الترتيب من الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد ان لعب الفريق 6 مباريات وحقق الانتصار في مباريتين وتعادل في مباراة وقد خسر في ثلاث مباريات ، واخر مباراة لعبها الفريق خسر فيها بهدف وحيد بدون رد خارج ملعبه.