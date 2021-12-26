تراند اليوم : مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر الاهلي وفيوتشر HD

مباشر الاهلي بث مباشر الاهلي بث مباشر مباراة الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر الاهلي وفيوتشر وأعاد بيتسو موسيماني محمد شريف لقيادة هجوم النادي الأهلي على حساب حسين الشحات ضد فيوتشر، بعدما جلس الأول احتياطيا في السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي، الأربعاء الماضي الذي فاز به الأحمر بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل بهدف في الوقت الأصلي بدولة قطر.

وأوضحت التقارير الصحفية، أنه بيتسو موسيماني يفكر في الدفع بياسر إبراهيم بدفاع النادي الأهلي أمام فيوتشر وعدم المخاطرة بأيمن أشرف الذي يعاني من إجهاد عضلي الذي تسبب في خروجه بين شوطي لقاء السوبر الأفريقي.

ويفاضل بيتسو موسيماني بين عمار حمدي ورامي ربيعة لتعويض غياب عمرو السولية عن وسط الأهلي ضد فيوتشر بداعي الإصابة في السمانة.

و يكون تشكيل النادي الأهلي ضد فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أحمد عبد القادر أو عمار حمدي أو رامي ربيعة.

الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، أفشة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية.