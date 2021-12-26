تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي مباشر HD بث مباشر الاهلي وفيوتشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر مباشر HD

بث مباشر الاهلي وفيوتشر future fc vs al ahly اليوم الاحد في الدوري المصري الممتاز ، من المقرر اليوم ان يعود فريق الاهلي بمعنويات مرتفعه بعد ان حقق السوبر الافريقي لستكمال مشوراه في الحفاظ علي صدرا الدوري في هذا الموسم وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي الصاعد هذا الموسم فريق فيوتشر وذلك في مباراه مؤجله من منافسات الجوله السابعه من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب السلام الليله مواجهه الاهلي وفيوتشر وذلك في مواجهه قويه سوف يسعي من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط قبل توقف الدوري ، وسوف تبدا المباراه الليله في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الأهلي وفيوتشر

الاهلي هو الضيف في مواجهه الليله وذلك في مواجهه مؤجله من مواجهات الاسبوع السابع من عمر الدوري المصري لهذا الموسم ، فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في الحفاظ علي لقبه الموسم الماضي في كاس السوبر الافريقي وذلك بعد ان حسم لقب هذا الموسم علي حساب فريق الرجاء المغربي بركلات الجزاء بنتيجه ست اهداف مقابل خمس اهداف وذلك بعد ان تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الوقت الاصلي للمباراه ، ويتصدر الاهلي حاليا جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم وذلك بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في هذا الموسم وجمع الاهلي من خلالهم 18 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في المباريات الذي لعبهم الي الان.

مباراة فيوتشر والأهلي يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق فيوتشر فهو صاحب الارض في مباراته المؤجله مع الاهلي من الجوله السابعه من عمر الدوري المصري ، فريق فيوتشر يحتل حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في هذا الموسم برصيد 7 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 6 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات حقق فيوتشر الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده وخسر الفريق ثلاث مباريات قبل مباراته الليله مع الاهلي ، واخر مباراه لعبها فيوتشر في الدوري كانت مع فريق طلائع الجيش وقد خسر فيوتشر هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ.