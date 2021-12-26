تراند اليوم : دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf

نقدم لكم دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf ولمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني للعام الدراسي الجامعي 2021 - 2022م عبر موقع الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.

دليل القبول للجامعات السودانية 2021 pdf

أكد الاستاذ علي الشيخ السماني بأنه سيتم اعلان تاريخ و بداية اجراءات التقديم لبرنامج القبول للطلاب مباشرة عقب إجازة الأعداد المخططة .

دليل القبول للجامعات السودانية 2022

دليل قبول الجامعات السودانية 2022 والذي يساعد جميع الطلاب في ملئ الاستمارات الخاصة بالتقديم الإلكتروني للدخول في الجامعات الحكومية السودانية كما يساعد هذا الدليل الطلبة والطالبات في اختيار الكليات المناسبة لهم والمعدلات الخاصة بالقبول

دليل القبول للجامعات السودانية 2022 pdf