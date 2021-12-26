تراند اليوم : بث مباشر مان سيتي وليستر سيتي .. بث مباشر مانشستر سيتي وليستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر اليوم مباشر

بث مباشر مان سيتي وليستر سيتي .. بث مباشر مانشستر سيتي وليستر سيتي مشاهدة مباراة مانشستر اليوم مباشر تنطلق مواجهة فريق مانشستر سيتي ونظيره فريق ليستر سيتي اليوم في لقاء قوي، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022 لقاء الدور الثاني، لأن السيتي يحاول الظفر بالعلامة الكاملة في هذه المواجهة القوية والصعبة، بينما يحاول نادي ليستر سيتي تحقيق إنتصار ثمين في مشواره بالبطولة المحلية.

السيتي يحاول الظفر بثلاث نقاط ثمينة في مشواره علي حساب نادي ليستر سيتي، وذلك بعد أن نجح في توسيع فارق النقاط في الجولة الماضية بعد أن تعادل ليفربول ضد منافسه، وبالتالي يحاول الحفاظ علي قائمة الإنتصارات الماضية التي تحققت بعد أن فقد السيطرة علي بعض النقاط، وبالتالي يأمل في الإستمرار علي نفس النهج من أجل الفوز علي حساب خصم قوي وهو نادي ليستر سيتي، في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق.

مانشتر سيتي نجح في الفوز علي حساب نيوكاسل يونايتد في المواجهة الماضية، وذلك بأربعة أهداف دون رد عن طريق كلا من روبن دياز وجواو كانسيلو ورياض محرز ورحيم سترلينج، وبالتالي يأمل الفريق أن يكمل سلسلة الإنتصارات القوية المتحققة في الفترة الأخيرة.

ليستر سيتي من جانبه بعد أن عاد للإنتصارات في الجولة الماضية يحاول الحفاظ علي ذلك وتحقيق ثان إنتصار علي التوالي له، وذلك بعد أن فشل في هذا الموسم بتقديم أداء قوي خاصه بعد أن تذبذب مستواه بشكل كبير، وكان الفريق قد فاز علي حساب نادي نيوكاسل يونايتد أيضا بنفس النتيجة وهي أربعة أهداف دون رد عن طريق كلا من يوري تيليمانس هدفين وباتسون داكا وجيمس ماديسون.