تراند اليوم : النصر والحزم مباشر .. بث مباشر النصر والحزم مشاهدة مباراة النصر والحزم مباشر HD ابوظبي الرياضية مباشر مباراة النصر بث مباشر HD

النصر والحزم مباشر بث مباشر النصر والحزم مباراة النصر والحزم مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر ضد الحزم al nasr vs al hazm في دوري المحترفين السعودي اليوم الاحد ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف فريق النصر بعد ان تمكن بسهوله من بلوغ الدور نصف النهائي كأس خادم الحرمين علي ارضيه ملعبه خصمه فريق الحزم اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه عشر ضمن منافسات النصف الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه النصر و الحزم اليوم علي ارضيه ملعب مرسول بارك معقل النصر والذي سوف يستقبل عليه خصمه الخزم في مباراه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم مباراه النصر و الحزم في تمام الساعه الخامسه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه الا عشره مساءا بتوقيت السعوديه.

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النصر هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الرابع عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق النصر قبل مواجهه اليوم كان قد تاهل للدور نصف النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين في هذا الموسم وذلك بعد ان تخطي فريق الاتفاق في الدور ربع النهائي وقد حقق النصري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، النصري يحتل في الدوري السعودي في هذا الموسم المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطه وذلك بعد ان خاض 13 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم حقق النصر الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر النصر خمس مباريات قبل مواجهه اليوم.

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علي الجانب الاخر فريق الحزم فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، فريق الحزم حاليا هو صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب الدوري السعودي في هذا الموسم وذلك بعد ان خاض هو الاخر 13 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم جمع الحزم 11 نقطه وذلك بعد ان حقق الحزم الانتصار في مبارتان وتعادل في خمس مباريات وخسر الحزم 6 مباريات قبل مباراته اليوم ، فريق الحزم اخر مباراه لعبها هو الاخر كانت في دور ال16 من كأس خادم الحرمين والتقي الحزم في هذا الدور مع فريق الباطن وقد خسر الحزم هذه المباراه بهدف مقابل لاشئ.