تراند اليوم : بث مباشر مانشستر سيتي وليستر سيتي .. بث مباشر السيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي man city v leicester اليوم الاحد في الدوري الانجليزي الممتاز ، من اجل الاستمرار نفس المتسوي العالي في المباريات الاخيره و الابتعاد اكثر بصدرا الدوري عن المنافسه الوحيد ليفربول يستقبل اليوم فريق مانشستر سيتي علي ارضيه ملعبه اليوم خصمه يعاني هذا الموسم فريق ليستر سيتي وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه عشر ضمن منافسات النصف الاول من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستقبل اليوم المان سيتي خصمه ليستر علي ارضيه ملعبه الاتحاد وذلك في مواجهه قويه سوف يريد من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار او الخروج بنتيجه جيده وعدم تلقي الخساره ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مانشستر سيتي هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات النصف الاول من الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، فريق مانشستر سيتي قادم من انتصار جديد من سلسله الانتصارات في مشورا الفريق في هذا الموسم وهذا الانتصار علي لمان سيتي خارج ارضه وعلي حساب فريق نيوكاسل يونايتد يوم الاحد الماضي وانتهت المباراه بفوز المان سيتي بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، المان سيتي حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري في هذا الموسم وذلك بعد ان خاض الفريق 18 مباراه الي الان ومن جمع من خلالهم المان 44 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في 14 مباراه وتعادل في مبارتان وخسر الفريق ايضا مبارتان قبل مواجهه اليوم.

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فيما فريق ليستر سيتي فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع عشر من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، ليستر سيتي قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي في هذا الموسم وذلك برصيد 22 نقطه جمعهم ليستر بعد ان خاض 16 مباراه الي الان هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات حقق ليستر الانتصار في 6 مباريات وتعادل في اربع مباريات وخسر ليستر قبل مباراه المان سيتي ايضا 6 مباريات ، واخر مباراه لعبها فريق ليستر في الدوري كانت مع فريق نيوكاسل وقد حقق ليستر الانتصار في هذه المباراه باربع اهداف مقابل لاشئ.