تراند اليوم : بث مباشر مباراة النصر .. مباراة النصر مباشر بث مباشر النصر مباراة النصر والحزم بث مباشر مباراة النصر والحزم اليوم مباشر

تنطلق مواجهة فريق النصر ونظيره فريق الحزم اليوم في لقاء مهم، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، لأن النصر يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره من أجل التواجد بالجولة الرابعة، بينما يحاول الحزم تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره هو الآخر.

النصر السعودي يحاول السيطرة علي ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة المحلية، وذلك بعد أن نجح الفريق في العودة للإنتصارات من جديد في الفترة الأخيرة، وكانت آخر مواجهاته قد نجح بالفوز علي حساب نادي الهلال بديربي العصر، وبالتالي يحاول المدير الفني للفريق أن يحافظ علي النتائج الإيجابية الهامة التي يحققها في طريقه نحو تحقيق العلامة الكاملة.

النصر السعودي نجح في الفوز علي حساب الهلال السعودي، وذلك بهدفين دون رد عن طريق كلا من فينسيت أبوبكر، واللاعب أندرسون تاليسكا، وبالتالي نجح الفريق بالعودة للإنتصارات والإقتراب من المراكز المتقدمة بصورة كبيرة، فهل ينجح بتحقيق إنتصار ثمين جديد في مشواره أم لا.

الحزم من جانبه يتواجد في المركز الأخير له بعد أن فشل بتحقيق نتائج إيجابية مرجوه منه، ويحاول الفريق أن يعدل طريقه قبل أن تنفذ منه الخيارات في الجولات الأخيرة، فهل ينجح بالفوز علي حساب المنافس أم لا، وكان الفريق قد تعادل في المواجهة الأخيرة له ضد نادي الباطن بدون أهداف سلبياً.