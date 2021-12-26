تراند اليوم : مباشر النصر .. النصر والحزم مباشر مباراة النصر والحزم مباشر بث مباشر النصر والحزم

مباشر النصر النصر والحزم مباشر مباراة النصر والحزم اليوم مباشر مباراة النصر والحزم مباشر بث مباشر النصر والحزم مباراة النصر والحزم بث مباشر استقر المدير الفني الأرجنتيني ميجل روسو عن تشكيلة النصر ضد الحزم حيث يلتقي الخصمان اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين “كأس الأمير محمد بن سلمان”، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة غياب اللاعب أرسون تاليسكا بسبب تراكم البطاقات الصفراء على اللاعب، فيما ستكون المفاضلة بين اللاعبين سامي النجعي أو بيتي مارتينيز.

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستقبال مواجهة النصر والحزم التي ستشهد حضور جماهيري ضخم، وستكون مهمة المدير الفني للعالمي ميجل روسو تعويض غياب اللاعب عبد الرازق حمدلله الذي فسخ عقده مع النادي خلال الفترة الماضية، وسيبذل اللاعبين جهودهم من أجل تحقيق الفوز والمنافسة على مركز صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وستنطلق مباراة النصر والحزم على قناة الرياضية السعودية، وذلك في تمام الساعة 4:50 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة 5:50 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

ويحتل العالمي المركز الخامس برصيد 20 نقطة مسجل الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات، أما الحزم فيحتل ذيل الدوري السعودي برصيد 11 نقطة محقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.

تشكيلة النصر ضد الحزم

في حراسة المرمى: وليد عبد الله.

في خط الدفاع: عبد الإله العمري، منصور الشمري، سلطان الغنام، فونيس موري.

في خط الوسط: علي الحسن، سامي النجعي، عبد الله الخيبري.

في قلب الهجوم: خالد الغنام، أيمن يحيي، فينسنت أبو بكر.