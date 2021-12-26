تراند اليوم : مباراة النصر مباشر .. بث مباشر مباراة النصر والحزم مشاهدة مباراة النصر والحزم مباشر مباراة النصر والحزم اليوم مباشر

مباراة النصر والحزم مباشر النصر والحزم مباشر مباراة النصر والحزم اليوم مباشر Al Nassr vs Al Hazem في الدوري، مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر في الجولة الرابعة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في اللقاء الذي يقام على ستاد مرسول بارك في الساعة 16:50 بتوقيت القاهرة يتطلع النصر في لقاء اليوم غلى مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز في أخر مباراتين أمام الهلال بهدفين دون رد في الدوري والاتفاق بهدف دون رد في الكأس، النصر يقدم مؤخرا مواجهات قوية للغاية ولم يتأثر الفريق نهائيا برحيل عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الذي رحل للاتحاد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تقديم عرض قوي أمام الحزم والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة للاقتراب أكثر من القمة والدخول بقوة في المنافسة على لقب البطولة، وفي الناحية الأخرى نرى أن الحزم يعاني من تراجع النتائج في الفترة الماضية وكان أخرها الهزيمة من الباطن بهدف دون رد في كأس خادم الحرمين ليودع البطولة من الأدوار الأولى، فريق الحزم سيخوض مواجهة اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم والاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل حصد نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقف الفريق في البطولة.

النصر عزيزي متابع يلا شوت توداي يقع في المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 5 لقاءات، وأحرز الفريق 21 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، بينما يتواجد الحزم في قاع الدوري السعودي برصيد 11 نقطة بعدما فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 6 مباريات وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: فينسيت أبو بكر

تشكيل الحزم المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: داوود ال سعيد

خط الدفاع: أحمد النجعي - عبدالهادي الحراجين - أولا جون - تياقو

خط الوسط: نيريس - مسعود بخيت - عبدالرحمن الدخيل

خط الوسط الهجومي: فرحان العازمي - إبراهيم البركة

خط الهجوم: كارلوس ستراندبيرج

موعد مباراة النصر والحزم والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مباراة النصر والحزم في تمام الساعة 4:50 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:50 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 3:50 بتوقيت غرينيتش، وتتابعون مباراة النصر والحزم عبر موقعنا ssc الرياضية.