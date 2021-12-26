تراند اليوم : وزارة التربية والتعليم : نتائج التوجيهي 2016 فلسطين ( نتائج الثانوية العامة 2016 ) غزة و الضفة الغربية والقدس

اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الاثنين عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين بعدما أرسلتها إلى المدارس عبر البريد الالكتروني ،وأنها سترسل كشوفات العلامات غداً الثلاثاء.وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها على فيسبوك إن نتائج التوجيهي لهذا العام أفضل من السنوات السابقة و خاصة في القسم العلمي.

ويبحث ما يقارب من ثمانية ألاف طالب في قطاع غزة والضفة الغربية عن نتائج الثانوية العامة 2016 المعروفة ب" نتائج التوجيهي " وسط ترقب حذر من قبل جميع الفروع المتقدمة لامتحان الثانوية العامة والبالغ عددهم 78523 طالبا وطالبة، منهم 45264 في الضفة الغربية، و33273 في قطاع غزة، منهم 17185 في الفرع العلمي، و53816 في فرع العلوم الإنسانية، و3417 في الفرع التجاري، و2762 في الفرع الشرعي، و1343 في الفروع المهنية.

علماً بأن وزارة التربية والتعليم في شطري الوطن عملت على تم تجهيز 648 قاعة امتحان في الضفة الغربية، و171 قاعة في غزة، وبلغ عدد المصححين 10632 مصححا ومصححة، منهم 2086 في قطاع غزة، فقد بلغ العدد الإجمالي للعاملين في القاعات من رؤساء القاعات ومساعديهم والمراقبين وجميع العاملين في امتحان الثانوية العامة 26200 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستعدادا لنشر نتائج التوجيهي "الثانوية العامة" الاثنين أكدت الشرطة الفلسطينية أنها ستلاحق تجار الالعاب النارية والمفرقعات، مناشدا المواطنين عدم استخدامها لما لها من خطورة على الموطنين وما ينتج عنه من ازعاج خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

ويمكنكم الحصول على النتائج من هنا

هذا وأعلن وكيل الوزارة بصري صالح، أسماء أوائل الطلبة في الفروع كافة، على النحو التالي:

العشرة الأوائل في الفرع العلمي:

الأول رهف مفيد محمود عبد الله 99،7 مدرسة بيتا الثانوية مديرية جنوب نابلس

الأول مكرر ديما محمد سعيد ربايعة 99،7 مدرسة بنات ميثلون الثانوية مديرية قباطية

الثالث محود وليد رجب الحداد 99،6 مدرسة عرفات للموهوبين الثانوية للبنين غرب غزة

الثالث مكرر داليا معين اسماعيل السنوار 99،6 مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات مديرية الوسطى غزة

الثالث مكرر اماني محمد ابراهيم شتات 99،6 مدرسة عرفات للموهوبين الثانوية للبنين غرب غزة

الثالث مكرر مؤمن رائد عبد الحافظ دية 99،6 مدرسة الحسين بن علي الثانوية في الخليل

الثالث مكرر نادين محمد بسام حلمي هشلمون 99،6 مدرسة بنات وداد ناصر الدين الثانوية الخليل

الثامن انس رائد عوني القيشاوي 99،4 مدرسة فلسطين الثانوية للبنين غرب غزة

الثامن مكرر عبادة محمد عقاب الخطيب 99،4 الثانوية الإسلامية نابلس

الثامن مكرر اية اياد صدقي مكاوي 99،4 طلائع الأمل الثانوية المختلطة نابلس

الثامن مكرر طاهر عمار محمد نظمي دويك 99،4 الحسين بن علي الثانوية الخليل

الثامن مكرر رهف معتز حمدي قواسمي 99،4 مدرسة بنات وداد ناصر الدين الثانوية الخليل

العشرة الأوائل في فرع العلوم الإنسانية:

الأول ياسمين مراد عبد الجبار سليمان 99،4 مدرسة كمال جنبلاط الثانوية للبنات نابلس

الأول مكرر صابرين محمد سعيد الشيخ أحمد 99،4 مدرسة عكا الثانوية للبنات خانيونس

الأول مكرر شهد محمد جهاد زيد الكيلاني 99،4 بنات طوباس الثانوية طوباس

الرابع منار محمود خلف حجاحجة 99،3 بنات طقوع الثانوية بيت لحم

الرابع مكرر نور عادل محمد أبو جلاله 99،3 مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات في الوسطى غزة

السادس رغدة سامر عبد القادر عكاشة 99،2 المدرسة الفلسطينية الثانوية للبنين في قطر

السادس مكرر مي كمال حسين البواب 99،2 مدرسة شهداء الشاطئ الثانوية للبنات غرب غزة

السادس مكرر منى فؤاد عبد الرحيم حمد 99،2 مدرسة شفا عمرو الثانوية رفح

التاسع رؤى رضا توفيق حرزالله 99،1 مدرسة بنات يعبد الثانوية جنين

التاسع مكرر ريما ياسر محمد المدني 99،1 الخنساء الثانوية للبنات شرق خانيونس

التاسع مكرر اسيل مروان عزمي شاتيلا 99،1 مدرسة بشير الريس للبنات غرب غزة

صفاء كامل عبد العزيز ابو عيشة 99،1 مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات الوسطى غزة

الأوائل في الفرع التجاري:

الأول هديل عماد موسى أبو طبيخ 99 بنات الخنساء الثانوية جنين

الثاني هديل هاشم حازم نوفل 98،9 مدرسة ابو علي اياد الثانوية للبنات قلقيلية

الثالث هديل بشار يوسف الشلبي 98،6 بنات جنين الثانوية

الثالث مكرر سارة بشار فاروق الناطور 98،6 بنات جمال عبد الناصر الثانوية طولكرم

الخامس مرح امين عبد الله ماضي 98،5 بنات سلفيت الثانوية

الأوائل في الفرع الصناعي:

الأول محمد أسعد محمد أبو نحله 98،3 الخليل الثانوية الصناعية

الثاني رتيبة محمد هشام يحيى الكركي 98،1 الخليل الثانوية الصناعية في الخليل

الثالث وليد خالد وليد ابو طحنات 98 جنين الصناعية

الأوائل في الفرع الزراعي:

الأول قيصر عبد الهادي محمود عواودة 92،4 العروب الزراعية الثانوية المختلطة شمال الخليل

الأوائل في الفرع الشرعي:

الأولى خلود موسى حسن أبو عمره 99،2 مدرسة خولة بنت الأزور للبنات الوسطى غزة

الثاني هالة محمد حسين المغني 98 دلال المغربي الثانوية للبنات شرق غزة

الثاني مكرر الاء عماد ابراهيم ابو عون 98 الرياض الثانوية للبنات الوسطى غزة

الرابع علا خالد خليل ابو عبيد 97،9 بيت المقدس الثانوية للبنات خان يونس

الرابع مكرر مروى خالد عبد الحي كلاب 97،9 بيت المقدس الثانوية للبنات خان ونس

الأوائل في فرع الاقتصاد المنزلي:

الأول آيه كايد محمود دغامين 87،8 بنات دورا الثانوية المهنية جنوب الخليل

الفرع الفندقي:

الأول آيه محمد حسين زبيدي 90،6 الإنجيلية الاسقفية العربية في رام الله