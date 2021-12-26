تراند اليوم : ​بالفيديو .. أوروبي ينام رأسه في بلجيكا وأقدامه في هولندا

بالفيديو .. أوروبي على فراشه رأسه في بلجيكا وأقدامه في هولندا

امستردام / المشرق

عرض الباحث الدكتور احمد حلس عبر صفحته على فيسبوك فيديو لزيارة قام بها على الحدود البلجيكية الهولندية , وبدا الباحث الفلسطيني مذهولاً من طبيعة الحدود بين البلدين .

ويقول الباحث حلس انه التقى بمواطن يعيش في المنطقة التي تفصل بين الدولتين فينام هذا المواطن على فراشه رأسه في بلجيكا وأقدامه في هولندا .. يحصل على الكهرباء من بلجيكا وتُحصّل فاتورة المياه منه هولندا .

وتناول الباحث حلس الوضع الفلسطيني وحال معبر رفح على وجه الخصوص مُسقطاً زيارته للحدود بين البلدين على الحالة العربية بشكل عام والفلسطينية على وجه الخصوص .

شاهد الفيديو الشيّق للباحث الفلسطيني